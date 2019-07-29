Майбутнього нардепа від «Слуги народу» вигнали з лав об’єднання Babylon'13



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Святослава Юраша було виключено з ком'юніті Вавуlon'13

Святослав Юраш «публічно припускається одіозної риторики стосовно мовного закону України та реформ МОЗ України»

Учасники об’єднання кінематографістів Вавуlon'13 виключили зі свого складу майбутнього народного депутата від партії «Слуга народу» Святослава Юраша.

Про це повідомляє Babylon'13 у Facebook.

«Останнім часом майбутній народний депутат партії «Слуга народу» Святослав Юраш публічно припускається одіозної риторики стосовно мовного закону України та реформ МОЗ України, що категорично не збігається з поглядами та цілями громадського руху кінодокументалістів Вавуlon'13. Враховуючи те, що Вавуlon'13 має горизонтальну структуру, в ньому немає органу, який приймав би рішення про членство, як немає і формального членства, більшістю голосів учасників об'єднання Святослава Юраша було виключено з ком'юніті Вавуlon'13», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що об'єднання кінодокументалістів Вавуlon'13 було засновано 30 листопада 2013 року. Юраш до руху долучився 24 червня 2014 року.

«Тож розповсюджена інформація, про те що Святослав Юраш є засновником руху кінодокументалістів Вавуlon'13 не відповідає реальності», - пояснюють в об’єднанні.

До допису про виключення Юраша з Babylon'13 прикріплено посилання на уривок з програми VoxPopuli на телеканалі ZIK від 8 травня 2019 року, де Святослав Юраш, зокрема, зазначає, що будь-який «кнут» в процесі українізації є тим, що цей процес сповільнить або зупинить.

Як відомо, Святослав Юраш - №27 у виборчому списку партії «Слуга народу».