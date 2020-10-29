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    «Слуги народу» виявили у своїй фракції «ватного клоуна та обмежене створіння»

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    <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Євгеній Шевченко послав усіх своїх однопартійців ....</span></span> - «Слуги народу» виявили у своїй фракції «ватного клоуна та обмежене створіння»
    Євгеній Шевченко послав усіх своїх однопартійців ....

    Ватний клоун Євгеній Шевченко перетнув межу, - Безгін

    Народний депутат з фракції «Слуга народу» Віталій Безгін обізвав свого однопартійця Євгенія Шевченка ватним клоуном та обмеженим створінням. Про це ми йдемо на його сторінці у Facebook.

    За словами Безгіна, «ватний клоун Євгеній Шевченко, навіть для такого інтелектуального обмеженого створення, межу перетнув», який рекомендував рішення Конституційного Суду щодо сприяння е-декларуванню.

    Безгін пропонував Шевченку висловити «Усі свої претензії у формі на фракції, а не тишком-нішком у телеграм-каналі».

    «Розуміючи, що тобі важливіший рівень рівня складності для 2 + 2, але особливості та можливості можуть бути захищені інтересами української держави та її громадян. Якщо так само станеться, що клепки вистачать усвідомити це, щоб стати очевидними фактами, що:

    за рішенням КСУ школярі інтересів української держави та мають відверті ознаки порушення правил процедури, щоб адекватні народні депутати мали казати про це публічно та єдинати у захисті інтересів громадян. Хоча, тут ключове слово - адекватні», - написав Безгін.

    Також Безгін наголосив, що всі досягнення Шевченка «грунтуються на ефірі з Пушилим і створили ТГ-канал на 3к підписників)))».

    «Мені відверто дані на цій публічній та не публічній позиціях, це впливає на продуктивну політику в країнах, так як і на рішеннях фракцій дорівнює 0. Але за риторику слід вибачитись!», - заявив парламент.

    Бізгіна у коментарях під постом підтримували багато колег, зокрема Ігор Фріс, Ольга Василевська –Смаглюк та Богдан Яременко.

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    Шевченко у відповідь послав усіх своїх колег подалі.

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    Як повідомлялося, 28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремими положеннями закону України «Про запобігання корупції» та  кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації . Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю та перевірки електронних декларацій.

    28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

    У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

    Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

    В Офісі президенти заявили, що  Володимир Зеленський  може повернути е-декларування та запевнили, що  українські посадовці та депутати продовжують декларувати своє майно та доходи . На Банковій запевнили, що антикорупційні організують необхідні повноцінні перевірки декларацій та закріплення заступників до відповідальності.

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