Кулеба різко розкритикував Службу спецзв'язку через меморандум з Huawei



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Очільник МЗС України визнав, що укладання меморандуму з «Хуавей Україна» викликало різку негативну реакцію міжнародних партнерів

Державна служба спеціального зв'язку грубо порушила законодавство України, відзначив Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Державна служба спеціального зв'язку порушила законодавство України, підписавши меморандум про співпрацю з компанією «Хуавей Україна» без координації з МЗС.

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Державна служба спеціального зв'язку грубо порушила законодавство України, підписуючи цей меморандум, оскільки мала скоординувати свої дії з Міністерством закордонних справ», – заявив Кулеба.

Втім, за його словами, служба «дуже швидко усвідомила свою грубу помилку і почала зачищати сліди, перебуваючи в стані ганьби».

Міністр визнав, що укладання цього меморандуму викликало різку негативну реакцію міжнародних партнерів, з якими Україна працює над зміцненням своєї кібербезпеки.

«Це не якась примха. Ми з одними партнерами працюємо над зміцненням кібербезпеки, а Держспецзв'язку з іншими – підписує меморандум. Насправді це проблема, якої можна було уникнути в один клік, якби Держспецзв'язку просто порадилася з МЗС і почула наші думки з цього приводу», – наголосив міністр.

Нагадаємо, 15 жовтня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підписала меморандум з компанією «Хуавей Україна» з метою «покращення державно-приватної взаємодії, співпраці у сферах кібербезпеки, кіберзахисту та телекомунікацій».

Вже наступного дня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України прибрала зі свого сайту та соціальних мереж інформацію про партнерство з Huawei.

Як відомо, західні уряди один за одним оголошують війну китайському телекомунікаційному гіганту Huawei.

Техніка цього виробника нібито має «чорні двері», які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв. У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані для отримання різної інформації з гаджетів.

Влітку цього року США офіційно оголосили Huawei загрозою національній безпеці.

У серпні цього року США внесли у чорний список 38 компаній за співпрацю з Huawei.