НАБУ оголосило у розшук депутатку від «Слуги народу» Шол
Нардепка не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук народну депутатку від партії «Слуга народу» Маргариту Шол. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Як зазначається у повідомленні, нардепка не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн.
У НАБУ оприлюднили фотографію народної депутатки і вказали її ім’я.
Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату від «Слуги народу» Юрію Камельчуку. Справа стосується неправдивого декларування орендованої квартири в Києві та непогашеного кредитного зобов'язання перед банком.
Також НАБУ повідомило про підозру колишньому народному депутату від Радикальної партії Олега Ляшка Сергію Скуратовському. Посадовця підозрюють в організації схеми заволодіння правами вимоги по кредитам, що призвело до заподіяння понад 112 млн грн збитків приватному банку.
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