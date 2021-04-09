У Києві штурмують фірму, яку пов'язують з Медведчуком

Слідчі дії проводять щодо самовільного зайняття земельної ділянки на Трухановому острові в Києві

Правоохоронці прийшли із обшуками на базу охоронної фірми «Шторм», яку пов'язують із нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Про це спершу повідомив в Telegram екснардеп Ігор Мосійчук.

«Прямо зараз на базі охоронної фірми «Шторм», Труханів острів, яка по суті є силовим крилом всіх структур Віктора Медведчука, Генпрокуратура і Нацполіція проводять масові обшуки! Силовики практично штурмують базу!» – розповів Мосійчук.

Київська міська прокуратура повідомила в Telegram, що правоохоронці проводять огляд земельної ділянки на території острова Труханів на предмет самовільного зайняття земельної ділянки.

«У п’ятницю, 9 квітня 2021 року, в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 197-1 КК України, та на підставі ухвали суду, проводиться огляд земельної ділянки на території о. Труханів на предмет самовільного зайняття земельної ділянки. Слідчі дії проводяться Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно з управлінням стратегічних розслідувань ДСР НП України, відділом поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві із залученням спеціалістів Держгеокадастру міста Києва, Департаменту земельних ресурсів КМДА, КП Благоустрій, Екологічної інспекції та ДАБІ міста Києва», – йдеться в повідомленні.





Наразі слідчі дії тривають.

Джерело УП підтвердило, що йдеться про територію, де розташована база охоронної фірми «Шторм», яку пов’язують із Медведчуком.

Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Зокрема, під санкціями України перебуває Новошахтинський завод нафтопродуктів, який належить Оксані Марченко. Журналісти «Схем» раніше повідомили, що завод постачає нафту в США й окупований Крим.

Оксана Марченко та цивільна дружина нардепа Тараса Козака Наталія Лавренюк оскаржили у Верховному Суді санкції, запроваджені проти них.

25 березня Служба безпеки України повідомила про обшуки в офісі громадської організації «Український вибір», керівником якої є кум Путіна, нардеп Віктор Медведчук.