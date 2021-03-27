Посол ЄС у Києві зробив щеплення вакциною AstraZeneca

Посол не повідомив, де саме вакцинувався від коронавірусу.

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас вакцинувався від Covid-19.

Про це він повідомив в Twitter.

«Чудовий спосіб закінчити тиждень!» - написав Маасикас.

Він додав фото з записом про вакцинації в медичній карті.

An excellent way to end the week! pic.twitter.com/epVytTMVLv — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 26, 2021

Однак посол не повідомив, де саме вакцинувався від коронавірусу.

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз.

Вакцина ще має пройти лабораторний контроль. Це займе близько 10 днів.

Дипломати посольства України у КНР повідомляли, що відправлено першу партію із заявлених Україною 1,9 мільйона доз.

«Вакцина, яка була зареєстрована в Україні, пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши свою ефективність і безпечність, і нині вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії», – розповіли в посольстві.

Загалом група компаній «Лекхім» планує поставити в Україну 5 млн доз вакцини CoronaVac, зокрема 1,9 млн доз на виконання договору з ДП «Медзакупівлі України».

Вакцина від Covid-19 виробництва Sinovac Biotech буде використовуватися для щеплення маломобільних громадян