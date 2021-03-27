У МОЗ перерахували побічні ефекти китайської вакцини CoronaVac

Ефективність двох ін'єкцій вакцини, за даними Міністерства охорони здоров'я, становить 83,5%.

Міністерство охорони здоров'я розкрило механізм дії китайської вакцини від коронавіруса CoronaVac, перша партія якої напередодні прибула в Україну.

У відомстві пояснили, що вакцина є інвактивною, тобто складається з «убитого» вірусу. Після ін'єкції препарату організм реагує на «убитий» вірус і виробляє імунітет. Заявлена ефективність вакцини становить 83,5%, але лише після введення двох доз препарату з інтервалом від 14 до 28 днів.

При застосуванні китайської вакцини можливі наступні побічні реакції:

почервоніння, набряк, біль в місці ін'єкції;

лихоманка або озноб;

головний біль, біль в м'язах, суглобах, животі, горлі;

нежить і кашель;

нудота, блювота, діарея;

стомлюваність, сонливість;

алергічні реакції на шкірі та слизовій;

склерома;

м'язові спазми;

набряки повік, почервоніння очей.

У МОЗ підкреслили, що такі побічні ефекти є нормальними і проходять через кілька днів після ін'єкції.

До протипоказань від застосування CoronaVac відносяться: гіперчутливість до компонентів, важка алергічна реакція на вакцини в минулому, серйозні захворювання нервової системи, температура тіла вище 38,5 градуса, вагітність і годування грудьми, а також важкі хронічні захворювання.

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз.

Вакцина ще має пройти лабораторний контроль. Це займе близько 10 днів.

Дипломати посольства України у КНР повідомляли, що відправлено першу партію із заявлених Україною 1,9 мільйона доз.

«Вакцина, яка була зареєстрована в Україні, пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши свою ефективність і безпечність, і нині вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії», – розповіли в посольстві.

Загалом група компаній «Лекхім» планує поставити в Україну 5 млн доз вакцини CoronaVac, зокрема 1,9 млн доз на виконання договору з ДП «Медзакупівлі України».

Вакцина від Covid-19 виробництва Sinovac Biotech буде використовуватися для щеплення маломобільних громадян

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