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    Локдаун в Україні: у МОЗ назвали умову припинення роботи транспорту

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    Локдаун в Україні: у МОЗ назвали умову припинення роботи транспорту

    Зараз дуже важливо дотримуватися карантинніих обмежень зазначив Степанов

    Кабінет міністрів України може зупинити транспорт, якщо ситуація зCovid-19 почне виходити з-під контролю. Зараз дуже важливо дотримуватися карантинні обмеження.

    Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник, зазначив міністр.

    «Ми обговорюємо питання локдауна. Але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом. Моя порадниця Наталія Виноград вважає за необхідне вводити локдаун аж до зупинки транспорту. Але ми поки дивимося на ситуацію»,- додав Степанов.

    Нагадаємо, про можливий пік епідемії коронавірусу до цього говорив голова профільного медичного комітету Михайло Радуцький. Він прогнозував пік епідемії в найближчі тижні.

    Нагадаємо, наразі в «червоній» зоні 10 регіонів (м. Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька області). На порозі «червоної» зони Рівненщина.

    Хмельницька область залишається в «помаранчевій» зоні. Але в області критично високий показник госпіталізацій із підозрою чи підтвердженим Covid-19. Наразі рівень госпіталізацій перевищив показник у 100 пацієнтів на 100 тис. населення при максимально допустимій нормі 60 на 100 тис. населення.

    23 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що загального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. Обмеження вводитимуться лише у регіонах, де є спалах Covid-19.

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    Теги: Київ Максим Степанов транспорт Михайло Радуцький
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