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    Режиму Лукашенка буде непереливки? США оприлюднили офіційну позицію щодо смерті Шишова

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    Білоруського активіста Віталія Шишова знайшли мертвим у київському парку - Режиму Лукашенка буде непереливки? США оприлюднили офіційну позицію щодо смерті Шишова
    Білоруського активіста Віталія Шишова знайшли мертвим у київському парку
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    Розслідування смерті білоруського активіста Віталія Шишова візьмуть «на олівець», заявили у Департаменті США

    У Держдепартаменті США відбувся брифінг, під час якого речник відомства Нед Прайс заявив, що американська влада слідкуватиме за справою Шишова. Під час заходу від журналістів прозвучало питання, що ж думають у Білому Домі з приводу ймовірного самогубства білоруського активіста.

    «Ми глибоко розчаровані новиною про загибель Віталя Шишова. Ми продовжимо уважно слідкувати за розслідуванням українською стороною причини смерті. (…) Ми засуджуємо репресії проти білоруських громадян та транснаціональні репресії з боку режиму Лукашенка», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, Нед Прайс заявив про намір закликати владу Білорусі припинити переслідування активістів та звільнити політв’язнів.

    У звіті ОБСЄ щодо цього міститься рекомендації щодо діалогу нинішньої влади та опозиції і громадянською спільнотою. А також до проведення прозорих виборів із міжнародними спостерігачами. Речник Держдепартаменту США додав, що за коментарями щодо розслідування справи Віталія Шишова журналістам варто звернутися й до української влади.

    Нагадаємо, Віталій Шишов очолював «Білоруський дім в Україні» та був співзасновником благодійного фонду «Білоруська діаспора». Проводив акції проти режиму Лукашенка. Всі, хто знав активіста та є представниками опозиції у вигнанні, вважають, що Шишова вбили.

    Поліція, натомість, розглядає дві офіційні версії смерті опозиціонера: самогубство та вбивство, замасковане під суїцид.

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    Теги: США розслідування час
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    Режиму Лукашенка буде непереливки? США оприлюднили офіційну позицію щодо смерті Шишова