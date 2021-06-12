У потязі «Рахів – Київ» загинув пасажир

Полиця з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки

Пасажир помер у поїзді після падіння з верхньої полиці

Укрзалізниця висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого пасажира поїзда № 358 Рахів – Київ. Наразі правоохоронці разом із залізничниками з’ясовують причини його смерті.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«За попередньою інформацією пасажир близько третьої ночі впав з верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почуває себе добре. Під ранок чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію – Фастів. По прибуттю поїзда медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тіли не виявлено», – йдеться в оприлюдненому сьогодні, 12 червня 2021 року, пресрелізі компанії.

Як наголошується, полиця з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, «якими він, на жаль, не скористався».

«Укрзалізниця закликає пасажирів неухильно дотримуватися правил безпеки та поведінки на об’єктах залізничного транспорту. Також просимо пасажирів під час подорожі на верхніх полицях використовувати ремені безпеки та обмежувальні поручні», – кажуть залізничники.

Нагадаємо, компанія «Укрзалізниця» спільно з електронною онлайн-бібліотекою Librarius починає тестування послуги інтерактивної бібліотеки у поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті+. Як повідомляє пресслужба перевізника, скористатись бібліотекою може кожен пасажир за посиланням або за допомогою інформаційних наліпок з QR-кодом у вагонах поїздів.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» запускає з 12 червня приміський потяг №7001/7002 Львів – Мукачево – Львів зі спеціально обладнаними для велосипедів вагонами. Із велосипедами також вже можна подорожувати за маршрутом приміського поїзда Святошино-Буча.