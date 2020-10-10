Смерть зірки радянської естради. Адвокат родини повідомив про докази вбивства Легкоступової



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Вбивство розглядається як одна з версій смерті Валентини Легкоступової, а головним підозрюваним є її чоловік Юрій Фірсов

У квартирі співачки знайшли численні сліди крові і розписку на відчуження квартири, - адвокат

Адвокат Сергій Жорін, який представляє інтереси дочки співачки Велинтини Легкоступової, заявив про докази вбивства артистки. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами Жоріна, поліція побувала в квартирі Легкоступової.

«Численні сліди крові на постільній білизні – на простирадлі, підковдрі та подушці. Також була виявлена одна з гантелей, загорнута в рушник, на якій були сліди крові», – розповів він.

Юрист додав, що в квартирі знайшли і розписку співачки про відчуження квартири. «Наразі всі докази відправлені на експертизу», – зазначив адвокат.

За словами Жорина, вбивство розглядається як одна з версій смерті Валентини Легкоступової, а головним підозрюваним є її чоловік Юрій Фірсов.

Як повідомлялося, 14 серпня у Росії померла популярна у середині 80-х років співачка Валентина Легкоступова.

11 серпня повідомлялося, що виконавиця хіта «Ягода-малина» з 23 липня не виходила на зв'язок з дочкою і сином. Артистку нібито виявили в квартирі у Москві у стані алкогольного сп'яніння з численними травмами. Вона перебувала там з чоловіком Юрієм Фірсовим, який також був п'яним. Подружжя помістили в наркологічну клініку, звідки Фірсов втік, а співачка тоді впала у кому. Пізніше з'явилася інформація про те, що Легкоступову підключили до апарату ШВЛ.