Смертельна ДТП у Харкові: Порошенка просять помилувати Дронова



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Геннадій Дронов вважає вирок суду несправедливим Фото: Уніан

Геннадій Дронов отримав 10 років в’язниці

На президентському сайті електронних петицій зареєстрували звернення щодо помилування Геннадія Дронова – учасника резонансної ДТП у Харкові, засудженого до десяти років в’язниці.

Петиція була зареєстрована 28 лютого.

Автор петиції Андрій Федоров зазначає, що Дронов засуджений несправедливо, і тому необхідно ухвалити рішення про його помилування.

«Про помилування Дронова Генадія звинуваченого у скоєні ДТП, що мало місце у місті Харкові 18 жовтня 2017 року. Оскільки вважаємо, що він засуджений несправедливо. Вирок Київського районного суду міста Харкова від 26 лютого 2019 року», - йдеться у петиції.

Станом на 6:30 3 березня петицію підписали 123 людини з 25 тисяч необхідних.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову і зобов'язав солідарно виплатити близько 8 млн гривень компенсації сім'ям загиблих і постраждалим у аварії.

Раніше Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП.

Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.