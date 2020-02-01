  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Китай попросив у ЄС допомоги для боротьби з коронавірусом

    • Розсилка
    Китай попросив у ЄС допомоги для боротьби з коронавірусом

    Прохання адресоване до всіх країн ЄС

    Уряд Китаю попросив у ЄС допомоги з поставками медикаментів для боротьби з коронавірусом.

    Як повідомляє Global Times, з таким проханням до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен звернувся голова Держради КНР Лі Кецян.

    Прохання адресоване до всіх країн ЄС.

    Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Китаї: 259 загиблих, майже 12 тисяч заражених.

    Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

    28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

    А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».

    Читайте також: В Україні епідемія. Боїмося коронавірусу, а вмираємо від грипу
    ЄС Китай епідемія уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ