Китай попросив у ЄС допомоги для боротьби з коронавірусом

Прохання адресоване до всіх країн ЄС

Уряд Китаю попросив у ЄС допомоги з поставками медикаментів для боротьби з коронавірусом.

Як повідомляє Global Times, з таким проханням до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен звернувся голова Держради КНР Лі Кецян.

Прохання адресоване до всіх країн ЄС.

#JUSTIN: Chinese Premier Li Keqiang spoke with @vonderleyen on the phone, asking the EU side to facilitate Chinese side’s urgent procurement of medical supplies from EU member countries through business channels. pic.twitter.com/u4B7XPW7iF