Китай попросив у ЄС допомоги для боротьби з коронавірусом



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Прохання адресоване до всіх країн ЄС

Уряд Китаю попросив у ЄС допомоги з поставками медикаментів для боротьби з коронавірусом.

Як повідомляє Global Times, з таким проханням до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен звернувся голова Держради КНР Лі Кецян.

Прохання адресоване до всіх країн ЄС.

#JUSTIN: Chinese Premier Li Keqiang spoke with @vonderleyen on the phone, asking the EU side to facilitate Chinese side’s urgent procurement of medical supplies from EU member countries through business channels. pic.twitter.com/u4B7XPW7iF — Global Times (@globaltimesnews) February 1, 2020

Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Китаї: 259 загиблих, майже 12 тисяч заражених.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».