На сайті президента з’явилась петиція про відставку Зеленського



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Електрона петиція за відставку Володимира Зеленського може набрати необхідні 25 тисяч голосів до кінця тижня

На сайті президента України зареєстровано електронну петицію за відставку Володимира Зеленського. Зареєстрована 22 травня петиція набрала вже майже 10 тисяч голосів, при необхідних 25 тис.

Автором петиції є Безрук Максим Миколайович, а зареєстрована вона 22 травня. В самій петиції вказується, що Зеленський немає 73% підтримки, а його перші кроки розчаровують.

«Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання і інавгурації, Ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж Ваші заяви та дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію», - говориться в тексті петиції.

Далі йдеться, що Зеленський почав приписувати народній волі власні забаганки. «Складається неприпустима ситуація, коли «слуга народу» не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України», - зазначається в тексті.

Нагадаємо, під час інавгурації Зеленський заявив, що розпустить парламент. 21 травня президент провів консультації та видав указ про призначення дострокових виборів народних депутатів на 21 липня, які він хотів провести по новим правилам – 3%-вий прохідний бар’єр і відміна мажоритарки. Але більшість в Раді відмовилась прийняти ці зміни. 23 травня указ про розпуск Ради і дострокові вибори був опублікований в газеті. Таким чином парламентські вибори відбудуться по діючій змішаній системі 21 липня.