Соціолог попередила про сюрпризи, які можуть трапитись у день виборів



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Фото: svoboda.org

Катерина Іващенко: Деякі вчинки виборців соціологи прорахувати не можуть

Соціолог Катерина Іващенко попередила про сюрпризи, які можуть трапитись у день виборів. В інтерв'ю «Главкому» вона розповіла, що існує такий ефект, як «шок виборчої кабіни», коли людина бачить 44 прізвища (кандидатів у президенти у виборчому бюлетені), губиться і ставить галочку навпроти першого ж кандидата, який не викликає у неї відверту відразу.

«Є ще така штука, як «спіраль мовчання». Наприклад, комусь подобається Ляшко, але якось стрьомно казати, що будеш за нього голосувати, бо хтось може сприймати цього кандидата як контроверсійного. А в кабінці цей виборець за нього проголосує», - пояснює соціолог.

Іващенко додала, що в цій «спіралі» також закладений зайвий оптимізм щодо своєї можливості піти і проголосувати – взяти відкріпне і так далі. «Насправді ця людина ніколи не ходить на вибори, але зараз на підйомі національно-патріотичних почуттів сказати, що ніколи не голосував і не буду, якось не годиться», - пояснює соціолог.

«Ну і, звісно, важливий адміністративний ресурс, який ми поки не бачимо, але він матиме місце», - резюмує експерт.

Як відомо, ЦВК зареєструвала рекордну кількість кандидатів в президенти - 44 людини.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені довжиною один метр і 15 сантиметрів. Про це в понеділок, 11 лютого. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною в 67 см.

Однак, бюлетень ще можуть вкоротити, оскільки до 8 березня кандидати ще матимуть змогу зняти свої кандидатури з виборів і забрати 2,5 мільйона гривень застави.

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