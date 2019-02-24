Соціолог: Вже точно можна казати, хто буде президентом



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Науковий співробітник Інституту соціології НАНУ Катерина Іващенко Фото: dif.org.ua

Катерина Іващенко: Зеленський може вчинити як Вакарчук, – на піку підтримки сказати, що він всім все показав і далі не продовжуватиме

Соціолог Катерина Іващенко пояснила чому, навіть у поважних організацій спостерігається розбіжність в результатах опитувань. На її думку, результати можуть різнитись в залежності від часу, коли проводилось дослідження. Про це експерт розказала в інтерв'ю «Главкому».

«До авторитетних соціологів я зараховую КМІС, Центр Разумкова, «Демократичні ініціативи» та «Рейтинг», – зауважила соціолог.

«Може, напередодні щось таке відбувалось – наприклад, вийшов новий ролик Зеленського або Порошенко сказав щось, що привернуло увагу аудиторії, викликало якісь емоції», - пояснила Іващенко. Вона зазначила, що попереду місяць, коли кожного дня може змінювати ставлення до кандидатів.

«Але зараз коливання відбуватимуться між трьома кандидатами: президентом буде або Порошенко, або Тимошенко, або Зеленський. Це вже точно можна казати. Звісно, якщо хтось з них не зніметься. Порошенко і Тимошенко навряд, а Зеленський – можливо», - підкреслила соціолог.

«У Довлатова є така хороша фраза: «Добре йти, коли кличуть. Жахливо – коли не кличуть. Однак найкраще, коли звуть, а ти не йдеш». Тож і Зеленський може вчинити як Вакарчук, – на піку підтримки сказати, що він всім все показав і далі не продовжуватиме», – припустила Іващенко.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені довжиною один метр і 15 сантиметрів. Про це в понеділок, 11 лютого. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною в 67 см.

Однак, бюлетень ще можуть вкоротити, оскільки до 8 березня кандидати ще матимуть змогу зняти свої кандидатури з виборів і забрати 2,5 мільйона гривень застави.

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