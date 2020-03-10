Депутатка, яка називала коронавірус «маркетинговим ходом», нарікає на відсутність масок в Держрезерві



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Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк отримала листа від Держрезерву

Держрезерв повідомив, що у лютому виділив МОЗ 9 986 000 масок

Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк, яка ще місяць тому заявляла, що коронавірус – це «маркетинговий хід» тепер занепокоєна тим, що в Україні може не вистачити медичних масок на превентивні заходи.

«Щойно отримала відповідь від голови Держрезерву з приводу проведення превентивних заходів. Не знаю, про які 10 мільйонів масок в резерві говорила минула міністерка. Судячи з відповіді, це ті, яким вже 50 років», - написала депутатка у соцмережах.

У відповіді відомства йдеться, що у лютому Держрезерв виділив Міністерству охорони здоров’я 9 986 000 масок.

«Але де вони поділися? – питає Василевська-Смаглюк. - Міністерство на мій аналогічний запит відповіді не дає. Уряд доручень закупити додаткові захисні засоби не надавав».

Нагадаємо, у лютому депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що історія з китайським коронавірусом — «маркетинговий хід», щоби продати більше медичних масок. За її словами, частина правлячої фракції такої ж думки. На той час у світі від нового коронавірусу вже померли понад 1300 осіб.