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    Депутатка, яка називала коронавірус «маркетинговим ходом», нарікає на відсутність масок в Держрезерві

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    Народна депутатка від фракції &laquo;Слуга народу&raquo; Ольга Василевська-Смаглюк отримала листа від Держрезерву - Депутатка, яка називала коронавірус «маркетинговим ходом», нарікає на відсутність масок в Держрезерві
    Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк отримала листа від Держрезерву

    Держрезерв повідомив, що у лютому виділив МОЗ 9 986 000 масок

    Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк, яка ще місяць тому заявляла, що коронавірус – це «маркетинговий хід» тепер занепокоєна тим, що в Україні може не вистачити медичних масок на превентивні заходи.  

    «Щойно отримала відповідь від голови Держрезерву з приводу проведення превентивних заходів. Не знаю, про які 10 мільйонів масок в резерві говорила минула міністерка. Судячи з відповіді, це ті, яким вже 50 років», - написала депутатка у соцмережах.

    У відповіді відомства йдеться, що у лютому Держрезерв виділив Міністерству охорони здоров’я 9 986 000 масок.

    «Але де вони поділися? – питає Василевська-Смаглюк. - Міністерство на мій аналогічний запит відповіді не дає. Уряд доручень закупити додаткові захисні засоби не надавав».

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    Нагадаємо, у лютому депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що історія з китайським коронавірусом — «маркетинговий хід», щоби продати більше медичних масок. За її словами, частина правлячої фракції такої ж думки. На той час у світі від нового коронавірусу вже померли понад 1300 осіб.

     

    Міністерство охорони здоров'я депутат медицина Держрезерв партія Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк коронавірус
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