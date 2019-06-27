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    Сьогодні бойовики поранили одного захисника України

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    <span>Два смертники підірвались у Тунісі, 27 червня 2019 року&nbsp;</span> - Сьогодні бойовики поранили одного захисника України
    Два смертники підірвались у Тунісі, 27 червня 2019 року 

    Окупанти 12 разів відкривали вогонь

    У зоні проведення ООС на Донбасі у четвер, 27 червня, у результаті обстрілів бойовиків поранення отримав український військовослужбовець. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

    Підкреслюється, що від початку доби підрозділи українських військ вели активні оборонні дії і відповідали противнику вогнем зі штатних засобів, без застосування заборонених зразків зброї. Наразі у районі проведення операції зафіксовано 12 фактів порушення противником встановленого режиму перемир’я.

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    «За попередньою інформацією, сьогодні дістав поранення один український захисник. Наразі він отримує невідкладну медичну допомогу, наші військові лікарі характеризують стан його здоров’я як задовільний», - сказано у повідомленні.

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    Минулої доби бойовики на Донбасі здійснили 39 обстрілів, четверо українських бійців поранені

    Нагадаємо, 26 червня відбулося виконання першого етапу розведення сил та засобів на ділянці №1 «Станиця Луганська».

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