Сьогодні бойовики поранили одного захисника України графіка



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Окупанти 12 разів відкривали вогонь

У зоні проведення ООС на Донбасі у четвер, 27 червня, у результаті обстрілів бойовиків поранення отримав український військовослужбовець. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Підкреслюється, що від початку доби підрозділи українських військ вели активні оборонні дії і відповідали противнику вогнем зі штатних засобів, без застосування заборонених зразків зброї. Наразі у районі проведення операції зафіксовано 12 фактів порушення противником встановленого режиму перемир’я.

«За попередньою інформацією, сьогодні дістав поранення один український захисник. Наразі він отримує невідкладну медичну допомогу, наші військові лікарі характеризують стан його здоров’я як задовільний», - сказано у повідомленні.

Минулої доби бойовики на Донбасі здійснили 39 обстрілів, четверо українських бійців поранені.

Нагадаємо, 26 червня відбулося виконання першого етапу розведення сил та засобів на ділянці №1 «Станиця Луганська».