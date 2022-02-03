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    Сьогодні в Україні місцями буде до +6: прогноз погоди на 3 лютого

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    У четвер сильних морозів уже не очікується - Сьогодні в Україні місцями буде до +6: прогноз погоди на 3 лютого
    У четвер сильних морозів уже не очікується
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Удень на сході прогнозується мокрий сніг

    У четвер, 3 лютого, погода по всій території України значно різнитиметься. Про це інформує Укргідрометцентр.

    У більшості західних областей вночі прогнозується сніг, а от вдень вже без опадів. У нічну пору доби очікуються морози до -5°C, а вдень від -2°C до +1°C.

    У північних регіонах вдень очікується сніг. Температура коливатиметься від -2°C до +1°C. У Харківській області вночі прогнозується мокрий сніг, температура від -2°C до 0°C, а вдень – без опадів і до +2°C.

    У східних областях впродовж доби йтиме мокрий сніг, денна температура підніметься до +4°C.

    У центрі України переважно без опадів, температура вдень коливатиметься від -1°C до +1°C.

    У Києві удень буде від -1 до +1°C, уночі похолоднішає до -3. Можливий невеликий сніг.

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    Найтепліше у четвер буде на півдні – денна температура підніметься до +5°C, а на Кримському півострові до +6°C.

    Нагадаємо, напередодні бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна .

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр
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    Сьогодні в Україні місцями буде до +6: прогноз погоди на 3 лютого