Перші вибори у житті. Як 31 березня голосуватиме українська молодь голос народу

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Чому Зеленський? Бо покладаюсь на удачу!

Вже в цю неділю сотні тисяч молодих громадян України вперше голосуватимуть на виборах президента. «Главком» звернувся до студентів, хлопців та дівчат з різних міст нашої країни, щоб дізнатися, чи скористаються вони своїм правом, який вибір планують зробити і чим він продиктований.

Варіантів відповідей щодо того, чи йти на вибори, багато: хтось обов’язково збирається на дільницю, хтось свідомо ігноруватиме голосування, а хтось піде, але для того, аби зіпсувати бюлетень. А от коли мова заходила про вибір кандидата, в авторів цього матеріалу відразу з’являвся в уяві заголовок «Покоління «Зе». Чому саме Зеленський? У кожного хлопця та дівчини свої аргументи. Об’єднати їх можна словами 18-річного Єгора Ткача. Студент Національного транспортного університету готовий довірити країну Зеленському, бо «вибори – це рулетка», а «голосувати за компанію – це прикольно».

«Страшно жити з думкою, що ти прокинешся, а твоєї країни немає»

Тетяна Резнер, 20 років

студентка Національного авіаційного університету

майбутній фах – менеджер

Я дуже хочу піти на вибори. Тривалий час думала, що голосуватиму за Володимира Зеленського, як тільки він висунув свою кандидатуру. Але тепер в мене є сумніви щодо мого вибору. Я хочу обрати кращого. Зараз дуже багато провокацій, агітації, наклепів на кандидатів, зробити правильний вибір дуже тяжко. Я розумію, що Петро Порошенко – не найкращий варіант, але також боюсь, що нова людина в політиці, яка не має досвіду, не втримає державу. Страшно жити з думкою, що ти прокинешся, а твоєї країни немає. Тому за ці дні, які залишились, я досконаліше вивчу інформацію про кандидатів, щоб потім не пошкодувати.

Анна Раєвська, 20 років

студентка Київського національного торговельно-економічного університету

майбутній фах – психолог

Я не піду на вибори цього року, тому що працюю і виборча дільниця розміщується далеко від мого місця роботи. І до того ж я вважаю, що мій голос не вплине на перебіг подій і на майбутнє країни. Я не бачу в цьому сенсу.

Анастасія Лисенко, 21 рік

студентка Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

майбутній фах – юрист

Я піду на вибори. На цей момент я ще не визначилася, за кого віддам свій голос. Вибір стоїть між двома кандидатами. Важко визначитися, тому що не бачу взагалі гідного очолити нашу країну сьогодні. Ще й до цього заважає інформаційна війна між кандидатами. Щодня з’являється нова інформація, яка дуже впливає на суспільство. Намагатимусь відкинути емоції і ухвалити розумне рішення.

Ігор Філенко, 22 роки

студент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

майбутній фах – логіст

Я піду на вибори і свій голос віддам Володимиру Зеленському. Я йому вірю. Він не побоявся відповідальності за долю країни та людей. Володимир ближчий до молоді і до суспільства в цілому. Він не говорить шаблонними фразами і порожніми обіцянками, як інші кандидати. Володимир – нова людина в політиці і хочеться вірити, що з його приходом розпочнуться зміни.

«Зеленський – це комфортна маска для старих облич»

Артем Павлік, 19 років

студент Національного авіаційного університету

майбутній фах – логіст

Я піду на вибори. Голосуватиму за Володимира Зеленського. Обирати знову Петра Порошенка – це як наступати на одні і ті ж граблі. Нічого не зміниться в країні. За 5 років свого правління він не ліквідував корупційну систему і не взявся за олігархів. Хоча, на мою думку, з цього потрібно починати. Юлія Тимошенко... Знаю про період президентства Ющенка та їхні змови. Коли обоє посприяли приходу до влади Януковича. А те, що говорять, що Зеленський – клоун, не має відношення до політики, то і що? Але він один знає, як живуть звичайні люди! Політики сидять в кабінетах і лише чують про життя людей. Володимир – шоумен, проводить різні кастинги, робить шоу різного формату для народу і тісно спілкується зі звичайними людьми і краще знає, що потрібно нашій державі!

Альона Бурега, 20 років

студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

майбутній фах – перекладач

Я йтиму на вибори. З вибором кандидата визначилась уже давно. Голосуватиму за Володимира Зеленського. Нашій країні потрібні зміни у всьому, новий погляд на все. Це повинна робити людина нова у політиці. Володимир близький до молоді. Він не їздить по містах, райцентрах, університетах і не агітує людей. Його закрита і нестандартна кампанія виділяється з-поміж інших. Його рішення написати передвиборчу програму разом з українцями демонструє його намір бути ближчим до народу і водночас відрізнятися від типових політичних прийомів.

Анна Бурлик, 21 рік

студентка Національного університету біоресурсів і природокористування

майбутній фах – технолог з переробки та виробництва продуктів тваринництва

Я йтиму на вибори. Мій вибір упав на Скоцика Віталія. Віталій має досвід у політиці і розуміється у цьому. Він буде боротися з корупцією, обіцяє вивести Україну в топ-20 економічно розвинених країн світу, провести аграрну реформу, підвищити фінансування у сфері освіти і науки України. Я довіряю йому і вважаю, що він зможе змінити наше майбутнє.

Юлія Скрипка, 18 років

студентка Національного університету державної фіскальної служби України

майбутній фах – журналіст

Я піду на вибори тільки задля того, щоб мій голос не був проданий. На мою думку, немає достойного кандидата. Петро Порошенко не виконав свої обіцянки, дані в 2014-му: війна досі не припинена, корупція процвітає, будується бізнес на війні. Гірше ніж зараз важко уявити. Юлія Тимошенко «проявила» себе в лютому 2014 року, коли виїхала на візку і на підборах на Майдан. І це все після її коаліцій з Януковичем про розподіл влади. Володимир Зеленський «хайпонувся» завдяки серіалу «Слуга народу», але це лише серіал, і в сучасному світі все не так просто. Це не гра. У його руках буде життя мільйонів людей, якими він не зможе управляти. Зеленський – це комфортна маска для старих облич. Тому я вирішила, що піду і зіпсую бюлетень. Це все-таки краще, ніж не з'явитися на дільницю взагалі: так я хоча б забезпечу явку і скористаюся своїм правом голосу.

Євген Латенко, 19 років

студент Київського національного лінгвістичного університету

майбутній фах – перекладач

Я йтиму на вибори. Збираюсь голосувати за Петра Порошенка. Він зміг добитися певної стабільності в країні. Він знає що таке «війна» і зможе правильно діяти. Порошенко чинить опір Росії і за це варто його обрати. Він зробив безвіз, відділив українську церкву від російської, він намагається щось робити. Я не очікую реформ і великих змін у країні. Нехай залишиться все так, як є, аніж буде ще гірше. А корупція в країні була, є і буде.

Сергій Яковченко, 19 років

студент Полтавського університету економіки і торгівлі

майбутній фах – програміст

Я піду на вибори. У мене єдиний лідер – Володимир Зеленський. Особисто я не довіряю сучасним політикам у нашій країні. Не хочу голосувати за людей, які десятки років буди при владі, які були обрані народом в надії на краще майбутнє, але забули про свою місію. Вони не показують конкретних результатів, нічого не змінюється, саме тому потрібно давати шанс новим людям в надії на краще майбутнє.

«Хто сказав, що Коломойський – це шкідливо для країни?»

Олена Сташевська, 20 років

студентка Вінницького національного технічного університету

майбутній фах – спеціаліст з безпеки інформаційних та комунікаційних систем

Я йду на вибори і з кандидатом, за якого буду голосувати, вже давно визначилась. Передвиборчі програми не читала, але інтерв'ю переглянула майже всі. Смешко – на мою думку, цей чоловік найполіткоректніший і точно знає, що робити і з ким говорити, коли обійме посаду. Він дає можливість зрозуміти, що в політиці він розбирається значно більше, ніж я. Звичайно, мене бентежить, що він маловідомий кандидат і набере невелику кількість голосів. Але у мене буде чиста совість, що я зробила свій свідомий вибір.

Марія Скиба, 20 років

студентка Львівського Національного Університету імені Івана Франка

майбутній фах – спеціаліст з економічної кібернетики

Щоб зробити свій вибір я моніторила діяльність кандидатів, спілкувалася зі знайомими та друзями. Тож у цю неділю збираюся підтримати кандидатуру Зеленського. Мене привабили його поривання та робота над собою для того, щоб бути обізнаним в сфері економіки. Також мені подобається те, що він активний поза політикою. Те, що він нова людина, яка ще не встигла здобути негативну славу в політиці. Якщо він зможе зібрати хорошу команду, то брак досвіду не завадить йому очолювати державу. Якщо чесно, хто зараз входить в ряди команди Зеленського, я не знаю, але дивлюся Зе!Президент (YouTube канал –«Главком») і всі експерти, з якими він обговорює ті чи інші питання, є професійними. Не варто також робити передчасних висновків і стверджувати, що команда Зе діятиме саме в інтересах Коломойського. Навіть якщо до влади прийде Тимошенко чи продовжить свій термін Порошенко – як знати, що вони працюватимуть в інтересах виключно країни, а не когось з олігархічного клану? І хто сказав, що навіть якщо Зеленський буде діяти в інтересах цієї особи (Коломойського – «Главком»), це має бути обов’язково шкідливо для країни?

«Вибори – це рулетка, покладаюсь на удачу»

Єгор Ткач, 18 років

студент Національного транспортного університету

майбутній фах – інженер автомобільного транспорту

На вибори я, звісно, піду, а голосувати, скоріш за все буду, як і вся молодь, за Зе. Частково через те, що «за компанію», частково через те, що немає інших адекватних альтернатив. Тимошенко? Ні, бо поміняємо шило на мило. Та й до того ж ще я не зовсім підтримую її проект. Відсутність досвіду у Зеленського, на мою думку, це зовсім не проблема. Серед моїх вимог до президента головними є: виконання передвиборчих обіцянок хоча б на 80%, володіння мовами, вміння правильно ухвалювати рішення. Наперед знати, чи виконає кандидат свої обіцянки, неможливо. Отже, вибори – це як російська рулетка. Пощастить – буде все прекрасно, ні – результат очевидний. Тобто частково я покладаюся на удачу, адже ми в своєму віці ще не можемо об’єктивно оцінити.

Олексій Лата, 22 роки

студент Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

майбутній фах – психолог

На вибори іду. За Порошенка. Юлю не переварюю, Зеленський не вселяє довіри, Гриценко не набере голосів. Опоблок не сприймаю в принципі. Але обираючи між Юлею і Зе, проголосую за Зеленського. Результати Порошенка мені здаються не такими поганими.

В інших теж були свої слогани. Щодо скандалу в оборонці, винних (Порох і його банда) все одно не буде покарано, а якщо й буде (у разі приходу команди Юлі чи ще когось) боюся, що стане тільки гірше. Не кажучи вже про те, що, напевно, третина вищого військового керівництва пов'язана з Росією, як і половина СБУ. Втім я завжди можу помилятися, це лише моя власна думка.

Наталія Олексин, 19 років

студентка Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка

майбутній фах – спеціаліст з міжнародних відносин

Я поки що за Гриценка, бо:

Хороша програма, в яку входить: контрактна армія; закон про імпічмент президента і зняття недоторканності з нього та депутатів і суддів; вступ в ЄС і приведення армії до стандартів НАТО (за часів коли він був міністром співробітництво з НАТО було найактивнішим за весь час України); він адекватно ставиться до питань мови, нацменшин тощо і не говорить як дехто про потребу другої державної; зовнішня політика, яка базується на твердженні, що РФ – агресор, і з ним домовлятися ми не будемо. Єдиний кандидат, який повністю представив свою команду і ця команда має дуже хорошу репутацію. Він виходить на дебати з усіма лідерами, які кличуть, і йде на інтерв'ю до всіх журналістів (а не лише лояльних), де нормально і по факту говорить про свою програму, без явної брехні і маніпуляцій. Не мав жодного корупційного скандалу і не фінансується олігархами. Перший кандидат в Україні, який у 2009 році ввів повністю прозору виборчу кампанію і вказував всіх своїх спонсорів. І зараз так. Гарний військовий, а значить буде хорошим головнокомандувачем, який не буде тирити в оборонки, як Порох і ставати на коліна перед Путіним, як Зе.

Марина Сурмило, Юлія Козлова, Анастасія Романова, для «Главкома»