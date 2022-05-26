Сьогодні в Україну прийдуть дощі та грози

Прогноз погоди на 26 травня

Сьогодні, у четвер, 26 травня, в Україні дощі з грозами очікуються вночі та рано вранці у західних регіонах, вдень – у північних, центральних та південних, увечері – у східних. За прогнозом синоптиків, 26 травня посилиться вітер, пориви можуть досягати 18 м/с. Такий прогноз «Укргідрометцентру».

У центральній Україні буде хмарно, дощ. Температура повітря вдень коливатиметься від +17 до +21°С, а вночі від +9 до +13°С.

У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише у Волинській та Рівненській областях пройдуть дощі. Денна температура повітря складе від +19 до +23 градусів за Цельсієм, а нічна температура коливатиметься від +9 до +12°С.

На півночі України буде хмарно, дощ. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря вдень від +19 до +23 градусів за Цельсієм, а вночі від +5 до +8°С.

У східних регіонах України очікується невелика хмарність, без опадів. Дощ передбачається лише у Харківській області. Температура повітря вдень становитиме від +17 до +23°С, а вночі від +7 до +10°С.

У південних областях України очікується похмуро, дощ. Денна температура повітря становитиме від +19 до +22 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +9 до +13°С.

У Києві буде хмарно із проясненнями, дощ. Денна температура повітря становитиме від +18 до +21 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +12 до +15°С.

Нагадаємо, раніше докторка географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто.

Раніше синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.