Безкоштовна ялинка на свята. Мережі обговорюють незвичайну схему у столичних магазинах

Столична блогерка та екскурсовод Тетяна Литвин повідомила про незвичайну новорічну «схему», про яку вона дізналася від касирки в одному із супермаркетів «АТБ». За словами касирки, ця практика є «абсолютно робочою вже впродовж декількох років». Про це «Главком» повідомляє з посиланням на допис блогерки.

Суть полягає в тому, що деякі покупці використовують законодавство про права споживачів, аби, по суті, безкоштовно «орендувати» новорічні атрибути. За словами касирки, ця практика є «абсолютно робочою вже впродовж декількох років»

За словами блогерки, схема діє так: 30 або 31 грудня люди купують невелику штучну ялинку, користуються нею протягом свят, а вже 8 січня приносять її назад і повертають товар. Це можливо, оскільки термін на повернення, зазначений у чеку, становить 14 днів, що дозволяє покупцям залишатися в межах закону. Тетяна Литвин зізналася, що сама не змогла б «допетрати» до такої винахідливості.

Історія Литвин викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах, де користувачі почали ділитися схожими прикладами використання 14-денного терміну повернення.

Користувачка Наталія Бабенко зазначила, що подібна практика існує і з одягом: «Випускні сукні теж так купують». Вона також поділилася досвідом роботи в художньому магазині, куди приходила «парочка, і запитала: а можна ми купимо товар, проведемо фотосесію і повернемо його? Ми ж маємо право 14 днів...».

Інша користувачка мережі пригадала більш масштабні приклади з минулого: «Була така «схєма» колись з холодильниками напередодні весілля. Купували декілька для продуктів, а потім повертали. Типу безкоштовна оренда. В будмаркетах можна інструмент так купувати. Зробив справу і повернув». Вона, однак, підкреслила важливий нюанс: «У всіх випадках стан товару та упаковка мають бути ідеальними».

Оксана Бойчун іронічно прокоментувала, що таким чином, напевно, можна повернути «новорічні кульки з фразою – не приносять радощів».

Користувачка Оксана Сван назвала таку поведінку «споживацьким тероризмом».

Як повідомляв «Главком», у Києві працюватиме 141 офіційна локація, де підприємці можуть реалізовувати ялинки з плантацій лісництв – безпечні, сертифіковані та легальні. Ринки розпочнуть роботу з 4 грудня. З повним переліком локацій ялинкових ярмарків у всіх районах Києва можна ознайомитись за посиланням.

До слова, головна ялинка країни у Києві цього року буде присвячена фрескам Софії Київської. Штучне 16–метрове дерево прикрасять 10 тисячами іграшок у натуральних, «давніх» кольорах, а біля нього облаштують ятку з чаями й смаколиками.