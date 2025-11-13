Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 14 листопада в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Филипа

14 листопада православна церква вшановує пам'ять святого апостола Филипа, одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. Це свято присвячене вірності, місіонерській праці та мученицькій смерті святого за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Филипа

Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

14 листопада християни вшановують пам'ять святого апостола Филипа. Він був родом із Вифсаїди, як і апостоли Петро та Андрій, і став одним із перших, кого покликав Господь. Його місія після зішестя Святого Духа полягала у проповіді Євангелія в багатьох країнах Азії. Діяльність апостола супроводжувалася численними чудесами, які навертали язичників у християнську віру.

Святий апостол Филип прийняв мученицьку смерть у Фригії (Мала Азія). Його схопили, піддали тортурам і розіп'яли на хресті за відмову припинити проповідувати Христа. Його жертовність та вірність стали прикладом для перших християн.

Молитви дня

О, святий апостоле Филипе! Ти, що залишив усе заради слідування Христу, молимо Тебе: просвіти наш розум і серце світлом Євангелія, зміцни нас у вірі та дай нам мужність проповідувати Слово Боже власним життям. Виблагай нам у Господа прощення гріхів, мирне життя і допоможи нам гідно завершити наш земний шлях.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі день Филипа був пов'язаний із прикметами, що стосувалися майбутніх холодів та врожаю:

  • Якщо цього дня падає сніг та похмуро – це віщує погану погоду наступної весни, зокрема у травні.
  • Багато ворон збирається у зграї – чекайте на різке похолодання та морози.
  • Якщо ніч ясна, а на деревах іній – це обіцяє гарний врожай зернових наступного року.

Наші предки вважали, що з Філипового дня починається справжня осіння негода.

