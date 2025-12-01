Головна Країна Суспільство
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 1 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

1 грудня в Україні відзначають День працівників прокуратури. У світі відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Наума.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 1 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівників прокуратури України

1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

1 грудня кожного року в Україні святкується День працівників прокуратури – офіційне професійне державне свято. Таку подію запровадив президент Леонід Кучма 2 листопада 2000 року, дата святкування обрана на честь дати прийняття Закону України «Про прокуратуру» у 1991 році.

Ще у давніх скіфів існували власні правові норми, а у 6-4 століттях до наших часів у Північному Причорномор’ї були так звані номофілаки, які виконували функції сучасних прокурорів, тобто стежили за людською поведінкою та виконанням законів. Княже законодавство Київської Русі почало формуватися у 10 столітті.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день був встановлений ООН у 1988 році для підвищення глобальної обізнаності про пандемію СНІДу, спричинену поширенням ВІЛ-інфекції. Метою є демонстрація міжнародної солідарності у боротьбі з хворобою, вшанування пам'яті жертв та заклик до посилення зусиль для запобігання новим випадкам інфікування. Символом дня є червона стрічка.

День невролога

1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Кожного року 1 грудня світ відзначає День невролога. Свято не є офіційним та широко відомим, проте здатне об’єднувати людей цієї професії. Неврологія як самостійна медична дисципліна виникла у 1860 році, до цього неврологію вважали частиною психіатрії та педіатрії. Невролог (до 1980-х років невропатолог) – це лікар, який спеціалізується на хворобах, пов’язаних з нервовою системою. Сюди відносяться: невралгія, інсульт, епілепсія, пухлина мозку, остеохондроз, радикуліт тощо. Неврологічні захворювання дуже розповсюджені, бо, як-то кажуть: «Усі хвороби від нервів». 

День різдвяних вогнів

1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

День святкування традиції прикрашати домівки різдвяними вогнями у Сполучених Штатах Америки відзначають 1 грудня у Національний день різдвяних вогнів ( National Christmas Lights Day ). Ця святкова подія знаменує початок святкового сезону. Цей день присвячений традиції прикрашати будинки, вулиці та міста сліпучими різдвяними вогнями – практиці, яка розвивалася протягом багатьох років і стала символом святкового настрою та духу громади.

Традиція прикрашати будинки на Різдво вогнями сягає корінням у часи, коли сім’ї розвішували свічки на гілках своїх ялинок. Однак ця практика становила пожежну небезпеку. Винахід електричних різдвяних гірлянд Томасом Едісоном у 1880 році докорінно змінив цю традицію. Соратник Едісона, Едвард Г. Джонсон, пішов далі, повісивши ці гірлянди на свою ялинку в 1882 році, але широкої популярності вони набули лише після того, як президент Клівленд використав їх у Білому домі в 1895 році.

Релігійні свята та їхня історія

День святого пророка Наума

1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

1 грудня православна церква вшановує пам'ять одного з дванадцяти малих біблійних пророків – святого пророка Наума. За переказами, він жив у VII столітті до Різдва Христового. Його ім'я означає «той, що потішає». Пророк Наум відомий тим, що передбачив загибель Ніневії, столиці Ассирійської імперії, яка була відома своєю жорстокістю. У народній традиції Наум вважається покровителем знань, учнів та вчителів. Існує приказка: «Наум наставляє на ум». У давнину саме в цей день дітей віддавали в навчання.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть вплинути на успіх у навчанні та передбачити погоду:

  • Що сильніше дме потужний вітер цього дня, то суворішою буде зима.
  • Якщо на Наума місяць у колах – чекайте на сильні морози.
  • Учні вірили, що в цей день треба помолитися пророку, щоб він «наставив на ум».
  • Якщо на Наума багато снігу, то рік буде врожайним.

Історичні події

  • 1783 – Перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем;
  • 1891 – Американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол;
  • 1918 – Проголошено створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців;
  • 1934 – У Ленінграді (нині Санкт-Петербург) комуніст Ніколаєв застрелив лідера місцевої комуністичної організації Сергія Кірова. Сталін використав його для організації в СРСР «Великого терору» (тільки в Українській СРР в грудні 1934 року розстріляли 28 видатних осіб, в тому числі відомих письменників);
  • 1944 – Наказ Наркому внутрішніх справ СРСР про створення в його складі Головного управління по боротьбі з бандитизмом, одним із завдань якого була боротьба з «націоналістичним підпіллям» в Західній Україні та Балтії;
  • 1981 – На Чорнобильській АЕС став до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт;
  • 1988 – Вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
  • 1989 – Зустріч у Ватикані Папи Івана Павла II з керівником СРСР Михайлом Горбачовим започаткувала офіційну легалізацію УГКЦ та інших католицьких церковних структур;
  • 1990 – У Києві розпочався установчий з'їзд Партії демократичного відродження України (згодом на її базі виникла Народно-демократична партія, а частина членів приєдналися до ПРП);
  • 1991 – понад 90% із 32 мільйонів громадян України, що 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловилось за незалежність своєї країни. Одночасно з референдумом проводились і вибори президента, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук;
  • 1991 – у Києві відкрито Генеральне консульство Австрійської Республіки;
  • 1994 – Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського «Дніпра» забив свій перший гол в складі київського «Динамо»;
  • 2009 – у Львові запустили Львівський міський рейковий автобус;
  • 2012 – оприлюднена Українська хартія вільної людини;
  • 2013 – у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності.

Іменини

День ангела святкують: Платон, Роман, Наум, Захар, Порфирій, Анастасія, Аліса.

