Яке релігійне свято відзначається 2 грудня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 2 грудня в церковному календарі – День пам’яті святого пророка Авакума

2 грудня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Авакума. Його пророцтва закликали народ до стійкості та віри перед обличчям неминучих випробувань.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 2 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Авакума

Яке релігійне свято відзначається 2 грудня 2025: традиції та молитва фото 1

2 грудня вшановується пам'ять одного з дванадцяти малих пророків, який жив приблизно у VII столітті до Різдва Христового. Ім'я пророка Авакума означає «обійми» або «той, що бореться». У своїй книзі він звертається до Бога з питаннями про несправедливість, але отримує відповідь про неминуче покарання та майбутнє спасіння через віру. Пророк передбачив напад халдеїв, падіння Єрусалима та Вавилонське полонення. У часи випробувань він закликав свій народ до потужної віри: «Праведний своєю вірою житиме».

У народній традиції день відомий як Авакума день. Оскільки це початок зими, люди вірили, що пророк захищає від хвороб, особливо тих, що пов'язані зі сном і недугами голови. Вважалося, що його молитви допомагають захистити дітей від безсоння.

Молитви дня

О, святий пророче Божий Авакуме! Ми, грішні, до тебе звертаємося і просимо: моли Господа Бога про дарування нам потужної віри та терпіння в життєвих скорботах. Випроси нам у Всевишнього прощення гріхів та зміцнення духу. Захисти нас від ворогів видимих та невидимих, від злих нападів і спокус. Допоможи нам жити за правдою, пам'ятаючи Твої потужні слова.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на Авакума випав рясний сніг, то весна буде пізньою, а літо – дощовим.
  • Якщо на вулиці видно багато інею – до щедрого врожаю наступного року.
  • Якщо цього дня пролунає потужний вітер – чекай сувору зиму.
  • Наявність яскравих зірок у нічному небі віщує швидкий і міцний мороз.

Читайте також:

