Мальовничий грецький острів готовий платити за переїзд

Грецька церква фінансує програму заселення острова Антикітера

Віддалений острів Антикітера в Егейському морі пропонує значні фінансові стимули для сімей, які погодяться туди переїхати. Це робиться задля поповнення місцевої громади, чисельність якої катастрофічно зменшується. Про це пише «Главком» із посиланнням на Express.

На піку сезону на цьому прекрасному грецькому острові проживає лише близько 65 мешканців, а постійних жителів – лише 24 особи.

Грецька Православна церква взяла на себе зобов'язання здійснювати виплати для відродження громади Антикітери. Новим мешканцям острів виплачуватиме €500 (близько £415) щомісяця протягом трьох років після переїзду. Загальна сума виплат сягає €18 тис. (близько £15 000).

Протягом останніх 40 років населення Антикітери скоротилося з приблизно 300 до теперішнього мінімуму, оскільки молодь виїжджає у пошуках роботи та кращих можливостей. Програма з фінансовими заохоченнями є спробою розвернути цю тенденцію.

