Сьогодні Зеленський і Гончарук виступатимуть у Давосі



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Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Олексій Гончарук

Зеленський виступить зі спеціальним зверненням о 17:15 за київським часом

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Олексій Гончарук у середу, 22 січня, візьмуть участь у роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Як зазначили у пресслужбі глави держави, програмою візиту президента передбачено виступ під час форуму, а також заплановано кілька зустрічей з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Відповідно до порядку денного форуму, Зеленський виступить зі спеціальним зверненням о 16:15 (за місцевим часом).

У свою чергу, за даними Урядового порталу, прем’єр-міністр Гончарук перебуватиме з дводенним робочим візитом у Давосі.

Очікується, що глава уряду проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу. Зокрема, на 22 січня заплановані двосторонні зустрічі Гончарука з прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін та президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті.

Крім того, під головуванням прем’єр-міністра відбудеться засідання Національної інвестиційної ради України. Глава уряду також має намір провести низку зустрічей з представниками міжнародного бізнесу та найбільшими міжнародними інвесторами.

На 23 січня на 7:30 (за місцевим часом) запланований виступ Гончарука під час Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Як відомо, українська делегація у Давосі розповіла про необхідність зміни системи освіти для ІТ-індустрії.

Нагадаємо, 21 січня у Давосі стартував Всесвітній економічний форум.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський планує відвідати Давосі провести там засідання Національної інвестиційної ради. До цього Українська асоціація венчурного та приватного капіталу повідомила, що в Українському домі в Давосі відбудеться закрите засідання Національної інвестиційної ради України, яке очолить Зеленський.

У партії «Слуга народу» повідомили, що місця в готелях Давосу заброньовані для 17 парламентаріїв фракції: голові фракції Давиду Арахамії, першому заступнику Олександру Корнієнко, заступнику Євгенії Кравчук, депутатам Дмитру Налухе, Святославу Юрашу, Єлизаветі Ясько і іншим. При чому у Верховній Раді запевняють, що нардепи поїдуть на форум у Давосі за власний рахунок.