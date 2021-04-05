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    У Білорусі заборонили продавати в нічний час корвалол і настоянку глоду

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    Купити корвалол чи настоянку глоду в аптеках Білорусі не можна після 21:00 і до восьмої години ранку - У Білорусі заборонили продавати в нічний час корвалол і настоянку глоду
    Купити корвалол чи настоянку глоду в аптеках Білорусі не можна після 21:00 і до восьмої години ранку

    МОЗ Білорусі заборонив аптекам в нічний час продавати 12 лікарських засобів

    Міністерство охорони здоров'я Білорусі заборонило аптекам продавати в нічний час спиртовмісні препарати.

    Про це повідомляє kp.by.

    Під заборону потрапили 12 лікарських засобів, в їх числі настоянки глоду, валеріани, серцеві краплі, корвалол, елеутерокок, настоянки півонії і женьшеню, мурашиний спирт. Їх не можна буде придбати з 21:00 до 8:00.

    П'ять років тому подібна заборона вже вводилася.

    Рік тому настоянку глоду дозволили продавати в кількості не більше одного флакона покупцеві.

    Влітку минулого року повідомлялося, що в російських аптеках зросли продажі спиртовмісних препаратів, в тому числі настоянки глоду.

    У грудні 2016 року в Іркутську від отруєння засобом для ванн «Глід» померли 76 осіб. Вони вжили його замість алкоголю.

    До слова, раніше віце-спікер російської Держдуми Петро Толстой запропонував «заварювати кору дуба» і пити настоянку «Глід» замість американських ліків, ввезення яких може бути заборонений в разі прийняття законопроекту про санкції проти США.

    Теги: Білорусь отруєння ліки спирт
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