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Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
У багатьох людей погіршується самопочуття через магнітні бурі
фото з відкритих джерел

Треба дотримуватися правил здорового способу життя в небезпечні дні

29 січня на Сонці стався потужний спалах із корональним викидом маси. За даними сайту відстеження космічної погоди Spaceweather, викид маси, що супроводжував спалах, прямо зараз мчить до Землі. Очікується, що він досягне планети вже у ранкові години 31 січня.

У результаті Землю накриє слабка магнітна буря з полярними сяйвами у високих широтах.

Як обмежити вплив природних аномалій на самопочуття:

  • лягайте спати до 23:00;
  • зменшіть кількість жирного, гострого, солоного, солодкого та алкоголю в раціоні;
  • спробуйте у такі дні відмовитися від куріння, проведіть час на свіжому повітрі;
  • збалансовано вживайте воду.

Раніше повідомлялося, у які дні січня слід чекати магнітні бурі.

Геомагнітні буріце порушення магнітного поля Землі, спричинені спалахами Сонця. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров'ю, треба дотримуватися правил здорового способу життя в небезпечні дні.
Теги: самопочуття магнітна буря Планета Земля

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