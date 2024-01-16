У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць

Київ Мілітарі Хаб – місце для підтримки та емоційної безпеки, де вас розуміють

Історії та взаємодія – потужні інструменти, які допомагають нам краще зрозуміти себе та інших, а також відчути підтримку та спільність

Завтра, 17 січня, у Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч однодумців для наших Захисників та Захисниць. Про це повідомляє Департамент соціальної політики КМДА.

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Із психологами ви зможете обговорити теми, пов'язані з досвідом служби, поділитися думками та емоціями, знайти підтримку серед побратимів і посестер.

Час: 12:00. Адреса: вул. Бастіонна, 11.

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Також завтра буде група психологічної підтримки для сімей, які втратили Захисників та Захисниць на війні.

«Разом проговорите важливі питання та знайдете можливість рухатись далі. Ознайомитеся із вправами самопомочі для виходу із прокрастинаціі та покращення самопочуття.

Історії та взаємодія – потужні інструменти, які допомагають нам краще зрозуміти себе та інших, а також відчути підтримку та спільність», – йдеться у повідомленні.

Час: 15:00. Адреса: вул. Бастіонна, 11.