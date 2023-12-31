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Індуси знайшли метод, як зробити каву корисною для здоров'я

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Індуси знайшли метод, як зробити каву корисною для здоров'я
Кава може бути не лише смачною, а й корисною
фото із відкритих джерел

Низка прянощів можуть вдало доповнити смак кави

Для багатьох філіжанка кави – це не рутина, а справжній ритуал, особливо на початку дня. При цьому напій, що дуже гарно бадьорить, можна зробити ще більш насиченим і корисним за допомогою прянощів, упевнені індійські лікарі. Про це пише Times of India.

Індуси знайшли метод, як зробити каву корисною для здоров'я фото 1

Окрім традиційних вершків і цукру, такі спеції, як кориця, кардамон, мускатний горіх , м’ята перцева та навіть порошок чилі, можуть зробити звичний смак кави дуже цікавим. 

Кориця – зміцнює імунну систему

Кориця не тільки змінить присмак кави, а й знизить «поганий» холестерин, відрегулює рівень цукру в крові та допоможе швидше впоратися із запаленнями. Вона не тільки має унікальний смаковий профіль, але й може похвалитися антиоксидантними властивостями, які зміцнюють імунну систему.

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Кардамон – допомога травленню

Додавання невеликої кількості кардамону до свіжозвареної кави може покращити її смак і аромат. До того ж, у кардамоні, міститься клітковина та ряд мінералів, які покращать кровообіг та травлення. Незалежно від того, чи боретеся ви з проблемами шлунка, газоутворенням, кислотністю чи запорами, кардамон може стати вашим ароматним союзником.

Мускатний горіх – покращення концентрації

Для тих, хто шукає неповторний відтінок кави, мускатний горіх –  саме така спеція. З м’якими земляними нотами та солодким смаком мускатний горіх додає чашці виразного та приємного аромату.  Експериментуйте з кількістю, щоби знайти ідеальний баланс. Крім цього, ці прянощі підвищать концентрацію, покращать пам'ять, знімуть стрес та піднімуть настрій.

М’ята – свіжість і підняття настрою

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Додайте своїй звичайній каві освіжаючого відтінку, використавши одну-дві краплі екстракту олії перцевої м’яти. Відома своїм приємним смаком перцева м’ята додасть свіжості та збадьорить вранці, чи після виснажливого робочого дня.

Порошок чилі – допомога мозку

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Чилі може підкреслити насичений, яскравий смак кави. Крім того, перець чилі містить капсаїцин, який забезпечує природний заряд енергії та покращує розумову концентрацію.

Нагадаємо, любителі кави будуть вимушені платити більше за каву уже з наступного сезону. Як пише Bloomberg, це відбудеться через те, що В'єтнам підтвердив спад урожаю сорту робуста. Заступник голови В'єтнамської асоціації кави і какао До Ха Нам підтвердив, що країна виробить близько 1,6 млн тонн в поточному сезоні (1,78 млн тонн у минулому). Причому, за словами експерта, торішні запаси майже повністю вичерпані. А місцеві ціни зросли більш ніж на 40% порівняно з роком раніше.

За словами Нама, який також є головою кавового експортера Intimex Group, у В’єтнамі скорочуються сільськогосподарські площі, особливо у великих провінціях Дак Лак і Дак Нонг, а врожайність у деяких областях також падає. 

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Теги: стрес какао здоров'я

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