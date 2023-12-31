Індуси знайшли метод, як зробити каву корисною для здоров'я

Кава може бути не лише смачною, а й корисною

Низка прянощів можуть вдало доповнити смак кави

Для багатьох філіжанка кави – це не рутина, а справжній ритуал, особливо на початку дня. При цьому напій, що дуже гарно бадьорить, можна зробити ще більш насиченим і корисним за допомогою прянощів, упевнені індійські лікарі. Про це пише Times of India.

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Окрім традиційних вершків і цукру, такі спеції, як кориця, кардамон, мускатний горіх , м’ята перцева та навіть порошок чилі, можуть зробити звичний смак кави дуже цікавим.

Кориця – зміцнює імунну систему

Кориця не тільки змінить присмак кави, а й знизить «поганий» холестерин, відрегулює рівень цукру в крові та допоможе швидше впоратися із запаленнями. Вона не тільки має унікальний смаковий профіль, але й може похвалитися антиоксидантними властивостями, які зміцнюють імунну систему.

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Кардамон – допомога травленню

Додавання невеликої кількості кардамону до свіжозвареної кави може покращити її смак і аромат. До того ж, у кардамоні, міститься клітковина та ряд мінералів, які покращать кровообіг та травлення. Незалежно від того, чи боретеся ви з проблемами шлунка, газоутворенням, кислотністю чи запорами, кардамон може стати вашим ароматним союзником.

Мускатний горіх – покращення концентрації

Для тих, хто шукає неповторний відтінок кави, мускатний горіх – саме така спеція. З м’якими земляними нотами та солодким смаком мускатний горіх додає чашці виразного та приємного аромату. Експериментуйте з кількістю, щоби знайти ідеальний баланс. Крім цього, ці прянощі підвищать концентрацію, покращать пам'ять, знімуть стрес та піднімуть настрій.

М’ята – свіжість і підняття настрою

Додайте своїй звичайній каві освіжаючого відтінку, використавши одну-дві краплі екстракту олії перцевої м’яти. Відома своїм приємним смаком перцева м’ята додасть свіжості та збадьорить вранці, чи після виснажливого робочого дня.

Порошок чилі – допомога мозку

Чилі може підкреслити насичений, яскравий смак кави. Крім того, перець чилі містить капсаїцин, який забезпечує природний заряд енергії та покращує розумову концентрацію.

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Нагадаємо, любителі кави будуть вимушені платити більше за каву уже з наступного сезону. Як пише Bloomberg, це відбудеться через те, що В'єтнам підтвердив спад урожаю сорту робуста. Заступник голови В'єтнамської асоціації кави і какао До Ха Нам підтвердив, що країна виробить близько 1,6 млн тонн в поточному сезоні (1,78 млн тонн у минулому). Причому, за словами експерта, торішні запаси майже повністю вичерпані. А місцеві ціни зросли більш ніж на 40% порівняно з роком раніше.

За словами Нама, який також є головою кавового експортера Intimex Group, у В’єтнамі скорочуються сільськогосподарські площі, особливо у великих провінціях Дак Лак і Дак Нонг, а врожайність у деяких областях також падає.