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Живий, але має проблеми зі здоров’ям: генерал розповів про самопочуття Герасимова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Живий, але має проблеми зі здоров’ям: генерал розповів про самопочуття Герасимова
«Різні закордонні джерела говорять про те, що зі здоров’ям у Герасимова погано
фото з відкритих джерел

Начальник російського Генштабу зловживає алкоголем

Колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі Radio NV порадив не вірити чуткам про ліквідацію начальника російського Генштабу Валерія Герасимова.

«Не варто жити підходом, який пов’язаний з тим, що манна небесна впаде на Україну, помруть воєнно-політичні керівники [РФ]. І завдяки цьому принципово одразу і повністю зміниться ситуація», – зазначив Романенко.

«Різні закордонні джерела говорять про те, що зі здоров’ям у Герасимова погано, що він зловживає алкоголем, як дуже багато політиків і військових в РФ. Але це не означає, що через події, пов’язані з якимись окремими представниками так званої еліти, зміниться ситуація», – додав генерал-лейтенант.

Він пояснює: це пов’язано з тривалим правлінням у РФ диктатора Володимира Путіна:

«Там сформований, завдяки третьому десятку років царствування Путіна, загальний Путін, який і з Путіним, і без нього, і без окремих представників воєнного керівництва, однак буде виконувати завдання в цій широкомасштабній війні».

Нагадаємо, у мережі ширяться інформація про те, що в результаті удару по окупованому Криму міг загинути начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов. Росіяни самі розганяють фейк про вбивство Герасимова.

Після вибухів у Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя. Зокрема, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.

Також у ніч на 5 січня російська протиповітряна оборона нібито знищила та перехопила 36 БПЛА над Кримом.

 

Теги: путін вбивство самопочуття росіяни

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