Сонний їжачок. Мережу підкорило відео з колючим улюбленцем

На кадрах ролика їжачок, який тільки прокинувся від солодкого сну, лежить на ковдрі та потягується

Мережа в захопленні від відео з сонним їжачком, яке підкорило серця користувачів. Колюче створіння викликає лише позитивні емоції, і не дивно, що їжак став зіркою YouTube та зібрав тисячі переглядів.

На кадрах ролика їжачок, який щойно прокинувся від солодкого сну, лежить на ковдрі та потягується. Він смішно простягає свої лапки, ворушить носом і «сміється».

Цю сцену вдалося сфотографувати господареві колючого улюбленця. Самку їжака звуть Джучі і їй 1,5 роки.

За словами власника, зазвичай після таких ранкових вправ їжачиха вилазить зі свого пледа та відправляється їсти та бігати.

Додамо, що люди з Covid-19 часто передають вірус своїм котам і собакам. Такого висновку дійшли вчені з Утрехтського університету (Нідерланди), протестувавши 310 домашніх тварин із 196 домогосподарств.

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