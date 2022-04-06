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    Туреччина знищила вже третю міну, що дрейфувала у Чорному морі

    Туреччина знищила вже третю міну, що дрейфувала у Чорному морі
    фото з відкритих джерел

    Виявлені міни становлять небезпеку для суден, що проходять через Босфор

    Туреччина знову знайшла третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міноборони країни.

    Турецькі військові водолазні групи безпечно підірвали плавучу морську міну в Чорному морі, повідомило у середу, 6 квітня, міністерство оборони. Йдеться про третю таку міну, знайдену в турецьких водах з часів війни в Україні.

    Виявлені міни становлять небезпеку для суден, що проходять через Босфор, і можуть завдати шкоди суднам, особливо суднам з нафтою.

    Наприкінці березня турецькі та румунські військові водолазні команди виявили й знешкодили вже другу міну у Чорному морі. Нагадаємо, першу міну було виявлено 26 березня неподалік входу в протоку Босфор та знешкоджено. Рух протокою на час операції зі знешкодження закрили.

    Як раніше повідомлялося, Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і збрехала, що це українські міни.

    Теги: Туреччина росія окупанти війна замінування Україна окупація #stoprussia
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    Туреччина знищила вже третю міну, що дрейфувала у Чорному морі