Туреччина знищила вже третю міну, що дрейфувала у Чорному морі

Виявлені міни становлять небезпеку для суден, що проходять через Босфор

Туреччина знову знайшла третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міноборони країни.

Турецькі військові водолазні групи безпечно підірвали плавучу морську міну в Чорному морі, повідомило у середу, 6 квітня, міністерство оборони. Йдеться про третю таку міну, знайдену в турецьких водах з часів війни в Україні.

Виявлені міни становлять небезпеку для суден, що проходять через Босфор, і можуть завдати шкоди суднам, особливо суднам з нафтою.

Наприкінці березня турецькі та румунські військові водолазні команди виявили й знешкодили вже другу міну у Чорному морі. Нагадаємо, першу міну було виявлено 26 березня неподалік входу в протоку Босфор та знешкоджено. Рух протокою на час операції зі знешкодження закрили.

Як раніше повідомлялося, Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і збрехала, що це українські міни.