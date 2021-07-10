У Росії зафіксовано максимум смертей від коронавірусу з початку пандемії

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ склав 25082 випадки

У Росії за добу 9 липня померли 752 хворих на Covid – це новий максимум за весь час пандемії.

Про це повідомляє «Эхо Москвы» із посиланням на дані оперативного штабу.

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ склав 25082 випадки.

Найбільша кількість померлих у Москві – 108, в Санкт-Петербурзі – 102, в Іркутській і Нижньогородських областях від коронавірусу померли по 28 пацієнтів.

За добу одужали 17750 осіб.

У Москві виявили 5694 нових випадки Covid-19, ще 7035 пацієнтів одужали. У Московській області – 2487 випадків, в Санкт-Петербурзі – 1978 випадків.

До цього максимальне число померлих за добу в РФ було зареєстровано за 4 липня і склало 737 випадків.

В останні тижні в Росії фіксують сумні «рекорди» за смертністю від Covid-19, попри наявність трьох-чотирьох вітчизняних вакцин. За добу 1 липня в РФ померли від коронавірусу 679 осіб, за добу 2 липня – 697 осіб.

Як повідомлялося, німецька компанія BioNTech, яка є одним із розробників вакцини від коронавірусу Pfizer, заявила, що ефективність їхньої вакцини справді знижується через 6 місяців після отримання двох щеплень. Зараз у компанії працюють над третьою дозою препарату, яка має дати організму найвищий рівень захисту від усіх штамів коронавірусу.

Також 5 липня Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю заявило, що паралельно з поширенням у країні штаму Covid-19 «Дельта» спостерігається й зниження ефективності вакцини Pfizer до 64%.

Про зниження ефективності вакцини Pfizer щодо штаму «Дельта» заявляє і Вloomberg. «Протягом останніх тижнів вакцина Pfizer Inc. була менш ефективною для запобігання зараженню коронавірусом в Ізраїлі, але, як свідчать урядові дані, вона продовжує забезпечувати міцний захист від серйозних наслідків від Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Тим часом група ізраїльських вчених з компанії Bonus BioGroup в Хайфі розробила ліки, ефективні проти ураження легень при коронавірусній інфекції.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 липня, в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 33.

Також за минулу добу госпіталізовано – 364 особи, летальних випадків – 20, одужало – 809 осіб.