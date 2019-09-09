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    Спалювання трави на Житомирщині призвело до трагедії: згоріли два будинки і постраждала людина

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    Спалювання трави на Житомирщині призвело до трагедії: згоріли два будинки і постраждала людина
    Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

    Наразі розповсюдження вогню немає, рятувальники контролюють ситуацію

    Сьогодні, 9 вересня, у Коростенському районі Житомирської області загоряння сухої трави розповсюдилось на будівлі, які знаходились на околиці села Заріччя. Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін у Facebook.

    «Вісім старих дерев'яних будівель, з яких дві - житлові будинки, знищено вогнем. Постраждала людина», - зазначив він.

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    За його даними, наразі розповсюдження вогню немає, рятувальники контролюють ситуацію.

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    Спалювання трави на Житомирщині призвело до трагедії: згоріли два будинки і постраждала людина
    Спалювання трави на Житомирщині призвело до трагедії: згоріли два будинки і постраждала людина
    Спалювання трави на Житомирщині призвело до трагедії: згоріли два будинки і постраждала людина
    Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

    Очільник ДСНС наголосив, що люди самі повинні контролювати свої дії, які в умовах найвищого рівня пожежної небезпеки можуть стати причиною таких ситуацій.

    «Наша Служба не припиняє нагадувати: упродовж пожежонебезпечного періоду забороняється спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях, створювати смітники та спалювати відходи, розводити багаття у лісі та лісопосадках, полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї. Лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків», - резюмував Чечоткін.

    Як повідомлялось, 4 вересня на Житомирщині під час спалювання сухої трави внаслідок вибуху боєприпаса часів Другої світової війни загинув чоловік.

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