В Україні ще декілька днів утримається надзвичайна пожежна небезпека



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Невеликі дощі очікуються на заході України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про пожежну небезпеку на території України. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, 8-10 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Закарпатської та Херсонської областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», - йдеться в повідомленні.

На Київщині 8-10 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Як повідомлялося, 8 вересня синоптики прогнозують опади в України лише в Карпатах та на Закарпатті, середня температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.

У Києві сьогодні також без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 25-27°.