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    Спека повертається, а на заході – зливи з грозами: погода 9 серпня

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    На більшості території прогнозують сонячну погоду - Спека повертається, а на заході – зливи з грозами: погода 9 серпня
    На більшості території прогнозують сонячну погоду

    У понеділок в Україні буде до +35

    Погода в Україні у понеділок, 9 серпня буде доволі нерівномірною. У західні області прийдуть зливи з грозами, які продовжаться вночі.

    Проте зовсім інша ситуація спостерігатиметься у східних, південних, північних та центральних областях України – вдень очікується сонячна погода без опадів. Такі дані Укргідрометцентру.

    Дощі прогнозують лише на заході, у центрі та інших регіонах – сухо. Найспекотніша погода – у північних та східних областях. На Закарпатті – денні та нічні зливи з грозами.

    9 серпня вдень на півдні стовпчики термометра показуватимуть температуру від +30 до +35.

    На сході від +33 до +35, у центрі від +28 до +32.

    На півночі від +29 до +31, на заході від +24 до +28.

    У Києві вдень – сонячна погода, температура – від +28 до +32 градусів.

    Вночі погода в Україні може бути доволі вітряною та прохолодною. На півдні від +17 до +20, на сході від +16 до +18, у центрі від +15 до +27, на півночі від +14 до +19, на заході від +14 до +17.

    У Києві буде суха погода, можливий невеликий вітер. Температура повітря – від +15 до +17 градусів тепла.

    ukraine_04Карта Укргідрометцентру

    Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що наступного тижня в Україні очікується підвищення температури повітря.

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    Теги: спека повітря вітер
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    Спека повертається, а на заході – зливи з грозами: погода 9 серпня