Україну накриє антициклон Xabi: прогноз погоди на 10 липня



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В другій половиня дня 10-го липня в західних областях України з'являться дощі з грозами

П'ятниця в Україну прийде із антициклоном Xabi. Тому практично повсюди очікується суха, вночі зоряна, вдень сонячна погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Проте в другій половиня дня 10-го липня в західних областях України з'являться дощі з грозами.

Вітер буде південно-західний, невеликий, максимум помірний.

«Сьогодні вдень ще дихаємо вільно, +24+29 градусів, на Півдні місцями до +30 градусів. У Києві 10-го липня погода буде практично ідеальна, як для літа. Без опадів, багато сонця, трохи красивих білих купчастих хмарок і максимальна температура повітря +26, +27 градусів», - написала Діденко.

У суботу та неділю стовпчики термометрів піднімуться до +30+32 градусів, а з понеділка в столицю знову завітає свіже комфортне повітря.

У суботу спека в Україні захоче взяти реванш, температура повітря підвищиться до +27+33 градусів. Локальні дощі - лише в західній частині.

У неділю, на Петра й Павла, в західних областях, через прихід активних атмосферних фронтів із заходу Європи, відчутно похолодає та пройдуть грозові зливи. На решті території буде переважно сухо, хіба в Криму та на Миколаївщині місцями пройдуть грозові дощі.