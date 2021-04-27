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    Спіднє для прем'єра. Француженки провели зухвалу акцію проти локдауну

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    Власники та власниці магазинів жіночої білизни об'єдналися і влаштували протест &laquo;Action culott&eacute;e&raquo; - Спіднє для прем'єра. Француженки провели зухвалу акцію проти локдауну
    Власники та власниці магазинів жіночої білизни об'єдналися і влаштували протест «Action culottée»
    Фото sez-on.com

    Сотні жінок надіслали поштою трусики на адресу офісу прем'єр-міністра Жана Кастекса

    Власники бутіків жіночої білизни у Франції виступають проти локдауну і вважають, що спіднє має бути у списку товарів першої необхідності. У знак протесту сотні жінок надіслали поштою трусики на адресу офісу прем'єр-міністра Жана Кастекса. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Франція нині переживає третій локдаун, набагато менш суворий, ніж перший у березні 2020 року. У той час як театри, музеї і бари лишаються повністю зачиненими, магазинам одягу та білизни дозволили працювати за схемою «click and collect» – клієнти можуть обрати і купити товар в інтернеті, а потім прийти та забрати його в магазині.

    Але ситуація з білизною лишається неоднозначною. Майже всі бутіки зачинилися або перейшли на продаж через інтернет, але у деяких великих супермаркетах на кшталт «Ашану» чи «Карфуру» відділи білизни досі відкриті.

    Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс
    Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс

    Власники та власниці магазинів жіночої білизни об'єдналися і влаштували протест «Action culottée». Французького шарму цій акції надає не лише факт сотень посилок із мереживними трусиками для прем'єр-міністра, а і сама назва флешмобу. Організатори обіграли слова-омоніми – «culotte», що у перекладі українською «труси» і «culottée» – «зухвалий». Відповідно, якщо перекладати написане, то протест називатиметься «Зухвала акція», а усний переклад «Акція трусиків».

    «Я не розумію, чому продуктові магазини відкриті, книжкові теж, а нас – зачинили. Хіба ми не вдягаємо щодня труси? Хіба це не входить до товару першої необхідності?!» – обурюється одна з учасниць протесту і власниця магазину білизни Одрі Марі.

    Тим часом, у Києві мотоцикліст закрив державний номер свого транспортного засобу жіночими трусами за що був оштрафований на 850 гривень.

    Теги: акція Франція протест карантин коронавірус
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