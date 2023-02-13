Проти Резнікова почалася нова інформаційна кампанія

«Проти міністра оборони України розгортаються ешелоновані інформаційні атаки, які безпосередньо впливають на обороноздатність країни»

Проти міністра оборони Олексія Резнікова запущено нову інформаційну атаку. Так, наразі мережу заполонили однакові дописи про те, що оборонне відомство нібито у 24 рази переплатило за патрони, аніж за набої пропонувала Чехія. Мета нових звинувачень – знищення репутації Резнікова. Про це пише ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт із питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін.

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«Я не є спеціалістом з закупівель! Хоча я впевнений в тому, що в Міноборони крадуть. Бо, крадуть скрізь», – зауважив Золотухін.

Проте він переконаний, що повідомлення про нібито дорогі боєприпаси є інформаційною атакою, спрямованою проти очільника відомства Резнікова.

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Міноборони звинувачують у корупції скріни із соцмереж

Інструменти медіамоніторингу свідчать про те, що ідентичний текст масово скопійований, без жодного посилання на першоджерела, розповсюджується через профілі, частина яких має повний набір ознак ботоферми.

«Я абсолютно відповідально заявляю, що проти міністра оборони України розгортаються ешелоновані, тупорило сплановані і рукож*по виконані інформаційні атаки, які безпосередньо впливають на обороноздатність моєї країни», – заявив колишній посадовець.

Ексзаступник міністра інформполітики наголосив, що виконання атаки передали таким самим недотепам, що намалювали російський паспорт Лієва, який «згодували Ткачу». Проте за чиїм завдання роблять подібні звинувачення наразі невідомо.

Нагадаємо, 2 лютого видання «Української правди» з посиланням на джерела в розвідці повідомило, що в Лієва може бути російське громадянство, проте Міноборони України спростувало цю інформацію. Журналістам довелося вибачатися.

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Нагадаємо, наприкінці січня журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або втричі вищими, ніж у супермаркетах Києва.

За тилове забезпечення ЗСУ відповідав заступник Резнікова В’ячеслав Шаповалов, який після скандалу подав у відставку. Міноборони вважає, що його звільнення дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів.

Спершу працівники ДБР повідомили Шаповалову про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Після цього він опинився під вартою: суд обрав запобіжний захід ексзаступнику Резнікова.

Згодом міністр оборони України Олексій Резніков відкинув звинувачення в корупційних закупівлях та пояснив, за якими принципами здійснюється забезпечення армії харчуванням.

Постачальник продуктів заявив про «навмисну маніпуляцію» та заперечив звинувачення у завищенні цін.

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Як відомо, Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

Раніше повідомлялося, що посадовці Міноборони розікрали кошти, призначені на будівництво казарм для військових.