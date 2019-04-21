Співак Олег Винник проголосував у Берліні (фото)



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Співак Олег Винник проголосував на виборах президента України на виборчій дільниці у Берліні Фото: Twitter Андрія Мельника

Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив про «приємний сюрприз на виборчій дільниці у Берліні»

Співак Олег Винник проголосував на виборчій дільниці у Берліні.

Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«Приємний сюрприз на виборчій дільниці у Берліні - щойно проголосував зірковий співак Олег Винник», - написав Мельник.

Раніше повідомлялося, що у столиці Німеччини Берліні розпочалося голосування у другому турі виборів президента України.

Як відомо, у столиці Чехії Празі за півгодини до відкриття виборчої дільниці вже стояла велика черга охочих проголосувати у другому турі виборів президента України.

На закордонній виборчій дільниці, яка розташована на території посольства України в Австралії (місто Канберра), станом на 15:40 (8:40 в Україні. – ред.) проголосували 86 українців.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента проголосували 17% виборців по всій Україні.

Шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.

Президент Петро Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі, а потім прибув на виборчу дільницю.