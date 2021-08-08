Співголова німецьких «Зелених» став на захист кандидатки у канцлери

Роберт Габек відкинув пропозиції замінити Анналену Бербок після низки її помилок

Німецькі «Зелені» перед виборами навіть ненадовго випередили консервативний блок канцлерки Ангели Меркель після того, як у квітні вони призначили Анналену Бербок своїм кандидатом на пост канцлера, але з тих пір втратили позиції. Про це повідомляє Reuters.

Позначена помилками кампанія Бербок включає скандал з плагіатом та скандал з приводу виплати різдвяної премії, про яку вона не повідомила парламенту.

«Пані Бербок підходить для посади канцлера, і наше завдання полягає в тому, щоб «Зелені» були сильними», – сказав Габек.

На запитання, чи повинні «Зелені» замінити Бербок на посаді їх кандидата на пост канцлера, Габек відповів: «Ні, це не обговорюється».

«У кампанії «Зелених» було кілька проблем, але ... я з нетерпінням чекаю кінця серпня та вересня. Все можливо»,– сказав Габек, який є одним із лідерів партії разом з Бербок.

Опитування громадської думки INSA, опубліковане раніше у неділю, показало, що ліві соціал-демократи (SPD) вирівнюються з «Зеленими» в рейтингах на 18%, і йдуть за консерваторами Меркель з 26%.

Опитування показало, що у гіпотетичному прямому голосуванні за канцлера кандидат від SPD Олаф Шольц далеко попереду з підтримкою 27%. Консерватор Армін Лашет має підтримку в 14%, на один пункт випереджаючи Бербок.

Як повідомлялося раніше, кандидатка у канцлери Німеччини, №1 у виборчому списку німецьких «Зелених» Анналена Бербок вибачилася за використання слова «негр» в інтерв'ю, коли говорила про приклади расизму.

Бербок вибачилася за те, що вжила слово, переказуючи історію про реальний інцидент у школі, коли дитина відмовилась виконувати завдання, де таке слово вживали. Інтерв’ю, яке вона дала Головній раді євреїв Німеччини, стосувалося проблеми антисемітизму та расизму.

До слова, відома телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Олександра Ткаченка у расизмі. Телеведуча згадала, як шість років тому тоді ще генпродюсер Ткаченко відмовив їй у кастингу на ранкове шоу через колір шкіри. Ашіон була шокована і звільнилася з телеканалу.