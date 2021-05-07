Співпраця України з США в енергетиці під загрозою через імпорт струму з Росії і Білорусі – директор Інституту світової політики

Співпраця України з США в енергетиці під загрозою через імпорт струму з Росії і Білорусі. Про це заявив директор Інституту світової політики Євген Магда.

«Я думаю, ця реакція прозвучала за закритими дверима. Але навіть з точки зору формальної логіки, якщо ми хочемо говорити про енергетичну співпрацю зі Сполученими Штатами, то нам не можна купувати електроенергію в Росії та Білорусі. Це виглядає якось, на мій погляд, щонайменше нелогічно», – заявив Магда в ефірі телеканалу «Україна24».

Експерт зазначив, що найбільш перспективними є проекти постачання в Україну американського скрапленого газу.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.