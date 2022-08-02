Головна Новини
search button user button menu button

Співробітник посольства РФ у Вашингтоні накинувся на соняшники (фото)

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 10:42 glavcom.ua
Співробітник посольства РФ у Вашингтоні накинувся на соняшники (фото)
Соняшники – символ марності спроб рашистів здолати українців 
Оксана Маркарова / Facebook 

Двоє дівчаток принесли квіти до будівлі амбасади країни-терористки 

У Вашингтоні співробітник посольства РФ у США потоптав соняшники, які до посольства принесли двоє дівчаток. Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.

Маркарова зазначила, що якийсь співробітник російського посольства зупинився перед тим, як заїхати, і почав топтати соняшники, які принесли двоє маленьких дівчат. Напередодні соняхи, які українці висаджували через дорогу навпроти посольства РФ у квітні, також були знищені – вирвані з корінням, додала вона. 

«Соняшники діють на загарбників як свята вода на чортів. Ворогів дуже дратує кожен символ, що нагадує світові про нашу боротьбу, гідність і звитягу, а також про нескінченне зло, що росіяни заподіюють нашому народові щодня. Дипломати країни-агресора поводять себе так само підло і ницо, як і всі загарбники, вихваляючись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць та розраховуючи на безкарність», – зауважила вона.

2 фото
На весь екран

Насамкінець Маркарова заявила, що відповідальність обов‘язково настане на міжнародному трибуналі, а до того всім варто бачити і пам‘ятати їх обличчя і «вчинки», документувати та робити відповідні висновки. 

Нагадаємо, в перші дні війни, коли російські окупанти захопили Генічеськ Херсонської області, иісцеве населення зустріло «руський» мир вороже. Одна з місцевих жительок намагалася достукатися до свідомості одного з окупантів.

«Ви прийшли на нашу землю. Покладіть насіння собі в кишені, щоб коли вас вб'ють проросли соняшники», – сказала окупанту жінка. 

Теги: війна США

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Himars  на передовій ефектно знищують ворога
Посол Маркарова розповіла, як Пентагон оцінив роботу Himars на передовій
19 липня, 10:15
Росіяни на Луганщині захопили майно більшості агропідприємств
Росіяни на Луганщині вкрали десятки тисяч тонн соняшника та зерна – Гайдай
19 червня, 13:14
Вороги завдають ракетних та артударів
Окупанти не припиняють атак поблизу Бахмута – Гайдай  
Сьогодні, 08:52

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
9584
Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами, – «Південь»
8678
Окупанти зібрали 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на два українські міста – Арестович 
6944
У бік Запоріжжя рухається велика колона ворожої техніки (відео)
6605
ЗСУ – найсильніша армія у світі. Окупант шокував рідню зізнанням (аудіо)
6298
Ворог, ймовірно, припиняє наступ на Слов'янськ та відводить війська на Донбасі, – ISW

Новини

Фіаско Медведчука. Чому провалився позов до Зеленського?
Сьогодні, 15:43
Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні
Сьогодні, 14:44
Десантники скоро отримають перші бронеавтомобілі Shield (фото)
Сьогодні, 14:03
Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі
Сьогодні, 13:55
Окупанти на Херсонщині так розвантажували боєприпаси, що підірвали потяг – розвідка 
Сьогодні, 13:42
Порошенко в інтерв'ю Newsweek оприлюднив список найпотрібнішої зброї
Сьогодні, 13:07

Прес-релізи

#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
2 серпня, 13:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту