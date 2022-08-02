Співробітник посольства РФ у Вашингтоні накинувся на соняшники (фото)

Двоє дівчаток принесли квіти до будівлі амбасади країни-терористки

У Вашингтоні співробітник посольства РФ у США потоптав соняшники, які до посольства принесли двоє дівчаток. Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.

Маркарова зазначила, що якийсь співробітник російського посольства зупинився перед тим, як заїхати, і почав топтати соняшники, які принесли двоє маленьких дівчат. Напередодні соняхи, які українці висаджували через дорогу навпроти посольства РФ у квітні, також були знищені – вирвані з корінням, додала вона.

«Соняшники діють на загарбників як свята вода на чортів. Ворогів дуже дратує кожен символ, що нагадує світові про нашу боротьбу, гідність і звитягу, а також про нескінченне зло, що росіяни заподіюють нашому народові щодня. Дипломати країни-агресора поводять себе так само підло і ницо, як і всі загарбники, вихваляючись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць та розраховуючи на безкарність», – зауважила вона.

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Насамкінець Маркарова заявила, що відповідальність обов‘язково настане на міжнародному трибуналі, а до того всім варто бачити і пам‘ятати їх обличчя і «вчинки», документувати та робити відповідні висновки.

Нагадаємо, в перші дні війни, коли російські окупанти захопили Генічеськ Херсонської області, иісцеве населення зустріло «руський» мир вороже. Одна з місцевих жительок намагалася достукатися до свідомості одного з окупантів.

«Ви прийшли на нашу землю. Покладіть насіння собі в кишені, щоб коли вас вб'ють проросли соняшники», – сказала окупанту жінка.