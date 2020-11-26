Співробітника похоронного бюро звільнили через селфі з труною Марадони

Дієґо Марадона помер 25 листопада у віці 60 років

Фотографія, опублікована в соціальних мережах, викликала дуже гнівний відгук з боку спільноти

Працівника похоронного бюро Sepelios Pinier звільнили після того, як він зробив селфі поруч з тілом Дієґо Марадони в труні.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Сьогодні в мережі з'явилося фото чоловіка, який сфотографувався поруч з тілом Марадони в труні, піднявши вгору великий палець.

Вважається, що цій людині було доручено підготувати тіло аргентинської зірки до похорону. Власник похоронного бюро Sepelios Pinier підтвердив факт звільнення співробітника.

Фотографія, опублікована в соціальних мережах, викликала дуже гнівний відгук з боку спільноти.

Нагадаємо, Матіас Морлі, адвокат помер Дієґо Марадони, розкритикував медичний персонал, який повинен був доглядати за легендарним футболістом збірної Аргентини.

Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Ексгравець «Наполі» і збірної Аргентини помер від зупинки серця. 11 листопада Марадона був виписаний з лікарні. Футболіст переніс операцію через субдуральну гематому. Повідомлялося, що після виписки Марадону доставили в клініку для лікування від алкогольної залежності.

В Аргентині оголосили триденну жалобу через смерть Марадони.