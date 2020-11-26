Адвокат Марадони: швидка допомога їхала півгодини. Це злочинний ідіотизм

Юрист стверджує, що протягом останніх 12-ти годин життя Дієґо залишався без уваги медиків

Матіас Морлі, адвокат помер Дієґо Марадони, розкритикував медичний персонал, який повинен був доглядати за легендарним футболістом збірної Аргентини.

«Не зрозуміло, що протягом 12-ти годин мій друг залишався без уваги і без контролю з боку медичного персоналу, який мав наглядати за ним.

Швидка допомога їхала півгодини. Це злочинний ідіотизм. Цей факт не слід випускати з уваги, і я буду вимагати розслідувати справу до кінця. Як казав мені Дієґо: ти мій солдат, дій без жалю», - написав Морлі в своєму Twitter.

Марадона помер у віці 60 років. Екс-гравець «Наполі» і збірної Аргентини помер від зупинки серця. 11 листопада Марадона був виписаний з лікарні. Футболіст переніс операцію через субдуральну гематому. Повідомлялося, що після виписки Марадону доставили в клініку для лікування від алкогольної залежності.

За кар’єру гравця Дієґо захищав кольори «Архентінос Хуніорс», «Боки Хуніорс», «Барселони», «Наполі», «Севільї» та «Ньюеллз Олд Бойз». За клубну кар'єру зіграв 492 матчі, в яких забив 258 голів. За збірну Аргентини в 91 матчі забив 34 м'ячі.