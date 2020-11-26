Син Марадони перебуває у реанімації

Дієґо Сінагра дізнався про смерть батька в реанімації

Син футболіста Дієґо Марадони, який помер від серцевого нападу, Дієґо Сінагра перебуває у реанімації через захворювання на коронавірус.

Журналіст Танкреді Палм'єрі повідомив, що син Марадони дізнався про смерть батька в реанімації в той момент, коли журналіст «жовтої преси» зателефонував йому для отримання коментаря.

Diego Maradona junior, neapolitan son of Diego Maradona, is currently in intensive care due to covid.



And unfortunately a famous yellow tv anchor looked for him on the phone to get his reaction, and this is how Diego jr learned that he lost his dad.



Leave the boy in ‘peace’ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 25, 2020

Нагадаємо, ексфутболіст збірної Аргентини Дієґо Марадона помер від серцевого нападу.

Марадона переніс зупинку серця і був доставлений в лікарню у важкому стані 25 листопада.

Раніше його госпіталізували з крововиливом в мозок, проте 11 листопада Марадона був виписаний з лікарні після операції. Оточення екс-футболіста спростовувало чутки про коронавірус. Зазначалося, що він страждав від депресії.

В Аргентині оголосили триденну жалобу через смерть Марадони.