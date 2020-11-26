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    У світі

    Син Марадони перебуває у реанімації

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    Дієґо Сінагра (зліва) разом із батьком - Син Марадони перебуває у реанімації
    Дієґо Сінагра (зліва) разом із батьком

    Дієґо Сінагра дізнався про смерть батька в реанімації

    Син футболіста Дієґо Марадони, який помер від серцевого нападу, Дієґо Сінагра перебуває у реанімації через захворювання на коронавірус.

    Журналіст Танкреді Палм'єрі повідомив, що син Марадони дізнався про смерть батька в реанімації в той момент, коли журналіст «жовтої преси» зателефонував йому для отримання коментаря.

    Нагадаємо, ексфутболіст збірної Аргентини Дієґо Марадона помер від серцевого нападу.

    Марадона переніс зупинку серця і був доставлений в лікарню у важкому стані 25 листопада.

    Раніше його госпіталізували з крововиливом в мозок, проте 11 листопада Марадона був виписаний з лікарні після операції. Оточення екс-футболіста спростовувало чутки про коронавірус. Зазначалося, що він страждав від депресії.

    В Аргентині оголосили триденну жалобу через смерть Марадони.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть лікарня Дієґо Марадона коронавірус
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