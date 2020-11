Син Марадони перебуває у реанімації

Син футболіста Дієґо Марадони, який помер від серцевого нападу, Дієґо Сінагра перебуває у реанімації через захворювання на коронавірус.

Журналіст Танкреді Палм'єрі повідомив, що син Марадони дізнався про смерть батька в реанімації в той момент, коли журналіст «жовтої преси» зателефонував йому для отримання коментаря.

