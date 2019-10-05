Ексгендиректору ДП «Укрвакцина» оголошено підозру



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Заволодіння коштами підприємства відбулось за попередньою змовою із колишнім головним бухгалтером – прокуратура

Колишньому генеральному директору ДП «Укрвакцина» Андрію Макаренку повідомлено про підозру у заволодінні коштами держпідприємства у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Зазначається, що упродовж 201602017 років колишнім генеральним директором ДП «Укрвакцина» незаконно отримані кошти держпідприємства на суму 245 тис. гривень під виглядом премій, надбавок та неправомірно завищеного посадового окладу.

«Заволодіння коштами підприємства відбулось за попередньою змовою із колишнім головним бухгалтером зазначеного держпідприємства, яка сприяла у заволодінні коштами шляхом виготовлення та підписання необхідних бухгалтерських документів та відображення їх у звітності підприємства», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за суддю з Черкас, який вимагав 30 тис. грн, взявся Антикорупційний суд.