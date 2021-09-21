На Вінниччині пенсіонер вбив односельця і намагався приховати злочин (фото)

Господар будинку та троє його гостей вживали спиртні напої

На Вінниччині поліцейські затримали 72-річного пенсіонера за скоєння вбивства односельця. Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

«Поліцейські довели причетність 72-річного жителя Тиврівської територіальної громади до нанесення смертельних тілесних ушкоджень односельцю. Спочатку підозрюваний надавав неправдиві покази, але, зібрані слідчими докази, змусили його зізнатись у вчиненому. Підозрюваний затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання», – йдеться у повідомленні.

20 вересня до поліції надійшло повідомлення від жителя с. Іванківці про те, що у власному будинку він виявив свого сусіда без ознак життя.

Слідчо-оперативній групі поліції господар будинку розповів, що напередодні ввечері до нього у гості прийшов потерпілий та ще двоє односельців. Чоловіки влаштували застілля. Через деякий час він пішов спати у іншу кімнату, залишивши гостей продовжувати святкування. Прокинувшись вранці, виявив 34-річного односельця мертвим. Інших учасників застілля у будинку вже не було.

Як розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрій Дамзін, оперативники обласного главку спільно з колегами відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції в ході першочергових слідчих та розшукових дій, на підставі зібраних на місці події речових доказів поліцейські встановили, що до злочину причетний 72-річний власник житла, який і повідомив про злочин поліцейських.

Оперативники з’ясували, що господар будинку та троє його гостей вживали спиртні напої. Між потерпілим та власником будинку виник конфлікт, в ході якого останній схопив кухонний ніж та наніс гостю кілька ударів в область грудної клітини та серця.

Після вчиненого зловмисник пішов спати, залишивши потерпілого у кімнаті. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

На момент вчинення злочину двох інших учасників застілля у будинку не було.

Знаряддя вбивства поліцейські вилучили. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Вінниці чоловік після сварки підстрелив дружину, а потім застрелився сам.